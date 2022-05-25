【加控欺詐】藝人阮民安涉煽動意圖罪再訊　被加控欺詐罪轉介區院處理

▲ 藝人阮民安續被還押候訊。資料圖片

藝人阮民安涉於2021年9月起，在社交媒體發佈具煽動意圖的貼文，被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今（25日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請加控1項欺詐罪，指阮涉連同其妻訛稱1名少女被控暴動罪，並以少女名義售賣曲奇，從中獲利。裁判官將案件押後6月7日再訊，轉介區域法院處理，被告還押候訊。

被告阮民安（41歲，藝人），修定控罪指，被告於2021年9月26日至2022年1月21日期間，在Facebook及Instagram發表及或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛。

新增控罪則指，被告於2021年4月27日至2022年2月15日期間，在香港連同張倚雯藉作欺騙，即向其他人虛假地表示，1名識別為「A」（別名「A手足」或「A小妹妹」）的19歲少女被控暴動罪；A將由2021年11月15日起就暴動案受審2星期；及售賣A製造或配製的曲奇所得收益將用來資助A，並意圖詐騙而誘使其他人付款至黃天昊在恒生銀行有限公司所持名下帳戶，導致阮民安及/或黃天昊獲得利益，或導致其他人蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利。

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記者：梁錦麟