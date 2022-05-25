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【無牌經營】找換店董事無牌經營金錢服務　被判罰款萬元

社會 18:07 2022/05/25

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海關早前偵破兩宗無牌經營金錢服務案件，一間找換店及其董事在九龍城裁判法院分別被判罰款10000元和12000元。另外一男兩女則在粉嶺裁判法院被判80至160小時社會服務令。

首宗案件中，海關人員於2020年12月進行調查，發現紅磡一間找換店的金錢服務經營者牌照已到期，但其男董事仍在該處經營匯款業務，涉嫌無牌經營金錢服務。該名男董事今年一月已在九龍城裁判法院被判罪成及罰款10000元，其找換店則在今日（25日）被判罪成及罰款12000元。

第二宗案件中，海關人員去年五月對一名男子及其妻子進行調查，他們涉嫌利用社交平台專頁無牌經營匯款業務。經深入調查後，海關人員發現有關匯款業務是透過該男子岳母的銀行戶口進行。3人今日在粉嶺裁判法院被判罪成及80至160小時社會服務令。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該無牌經營者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐

 

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