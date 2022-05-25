【TOPick 獨家優惠限時搶】條款與細則

優惠碼使用準則：

- 優惠碼使用有效期由即日起至2022年6月30日。

- 此優惠碼只適用於Crocs.com.hk。

- 此優惠不適用於扣減運費。

- 此優惠於任何情況下不可兌換現金。

- 此優惠不可與其他人士分享。

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並填妥「限時搶表格」的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠碼後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交遊戲表格，即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

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