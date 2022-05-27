【創業教育】青年創業比賽中學生隊伍各出奇謀　自家設計變色霓虹燈雨傘賣斷市

▲ 中學生參加創業比賽，以網店形式經營，產品大受歡迎。

近年行政長官施政報告中，屢次提到要鼓勵青年創業及創新。青年成就香港部(JAHK)今年就舉辦「香港學生公司大賽」，讓青少年有機會一嚐創業滋味。三支表現優異的「學生公司」隊伍，就成功設計出屬於自己的產品，並且透線上形式經營獲利。其中更有中學生設計的產品大受顧客歡迎「賣斷市」。

三支隊伍全部都由中四至中五的中學生組成。來自觀塘瑪利諾書院的四名男生，以懷舊與新潮融合的理念，設計出可變色的霓虹燈招牌雨傘，以及潮語招牌鎖匙扣。其產品深受顧客歡迎，100件雨傘存貨更全部售罄，營業額達到1.3萬元。有隊伍則用環保和科學概念，以簡潔、低成本設計，製作盆栽自動淋水系統。此外也有隊伍設計性別多元議題的遊戲卡，以B2B（企業對企業）模式，向國際學校出售，讓其作教材之用，同時推動性小眾平等和共融。

變色雨傘如觀塘舊街景縮影 顧客當藝術品收藏

來自觀塘瑪利諾書院的「NEON」，四名男修讀商科的中學生組員從觀塘街頭巷尾閃耀的霓虹燈找到靈感，設計一系列霓虹燈主題潮語文化產品，包括可反射霓虹燈光顏色的雨傘，鑰匙扣和布袋。組員梁宗穎表示，本港的霓虹燈招牌很有特色，且很多在設計上都是獨一無二，惟近年隨著舊區重建，觀塘區的霓虹燈招牌，「拆一個就少一個，令人感到好惋惜」。於是NEON想到將富有香港特色的舊物與時下在年輕人之間流行的潮語融合，製作以潮語「搞唔掂」、「知我咩料啦」及「走先喇」為內容的霓虹燈牌圖案鎖匙扣。

▲ 變色雨傘會反射霓虹燈的色彩，彷如香港舊街景縮影。（受訪者提供）

他們又參考觀塘特色的霓虹燈設計，先以手繪改畫成獨特圖案，再用電腦軟件微調，復刻於黑色雨傘上。而由於圖案採用剛好能夠反射霓虹燈色彩的銀白色，因此只要置身佈滿霓虹燈的街道，雨傘上的圖案就能映照出霓虹燈的色彩斑斕。加上雨傘以黑色為底色，雨傘表面在霓虹燈映照下，成為漆黑中被七彩霓虹燈光所照亮的街道縮影，宛若一件藝術品。而這把售價70元的藝術雨傘銷量亦非常出色，100件存貨全部售罄，更有顧客特別要求團隊在雨傘套上，印上團隊成員的簽名，將該雨傘當作藝術收藏品。最後NEON的3款鑰匙扣、一款布袋及雨傘，共500件商品，共售出8成以上，銷售額達到約1.3萬元，扣除成本，盈餘5300多元。「NEON」亦在比賽中榮獲「最受歡迎商品獎」冠軍。

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運用簡單科學原理 自動淋水花盆有大智慧

將軍澳官立中學四名中四及中五女同學組成的隊伍「VitaLify」，以環保及鼓勵種植為概念，設計出一款名為「生機盆盆」的「盆栽自動光照及淋水系統」。系統由主要由LED燈和特殊物料製成的軟管組成，形成一個盆栽架。盆栽架的上方為一盞LED燈，由普通電池供電，為栽種的植物提供光線照射，令其在室內沒有陽光的情況下，仍可進行光合作用。而盆栽架下方，則為一個儲水池，池中的水，可透過棉質軟管，被吸收並輸送到儲水池上的盆栽泥土中。每當盆栽的泥土開始乾涸，軟管都會在「毛細孔效應」下吸水，讓泥土始終保持濕潤。VitaLify指，團隊以小辣椒等小型盆栽測試，儲水池中的水，可令泥土保持濕潤2至3個星期，種植者只要每隔2至3星期在儲水池加水，就算期間沒有每日不淋水，盆栽內的植物依然不會乾枯，試驗中的小辣椒最後也成功開花。而整個系統亦有美化設計，儲水池的基座以草地、動物為主題；LED燈的燈架，則被修飾成一棵樹，樹上有鳥類、昆蟲裝飾；且每個產品的美化設計，皆為獨一無二，並無重複。

▲ VitaLify四名成員王凱琳、胡卓喬、鄭宇晴、吳麗珊和他們設計的自動淋水系統。（莊恭南攝）

VitaLify為吸引顧客，亦制定行銷策略，如情人節期間製作社交媒體廣告在Instagram推廣產品，吸引超過10,000人瀏覽；其創意文案亦引年輕消費者關注。此外，團隊的情人節促銷活動，會向顧客贈送手寫卡及客制化的情人節頭像，該模式吸引不少年輕人在情人節，購買該盆栽自動淋水器，作為情人節禮物。另外，VitaLify亦運用各種數碼支付平台，如Payme, Alipay, FPS，把握機會，在疫情下的網購熱潮中開拓客源。VitaLify於賽事中，獲得「最佳社會創新獎」冠軍及「最受歡迎社會創新獎」亞軍。

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遊戲卡專攻學校市場 冀推動多元性別共融

國際學校沙田書院四名女生組成的「iden」的產品，為一套以 LGTBQ+為題的遊戲卡及海報，以輕鬆的遊戲手法，引導玩家認識、討論和反思多元性別議題。全套遊戲卡由110張卡組成，分別「知識卡」和「討論卡」。卡上有圖案、吉祥物及文字，設計上採用鮮豔色彩，配合多元性別的主題。每張「討論卡」會有一個多元性別議題的知識，但內容言簡意賅，令玩家容易理解。玩法為每名玩家輪流抽卡，抽到「知識卡」的玩家，需讀出卡上知識的內容，讓其他玩家猜出相關的概念名詞、人名或事件等。猜中的玩家可獲得該張知識卡，最後以卡多者為勝出者。而遊戲途中，玩家也可能抽中「討論卡」，隨後全部玩家可一同討論卡上描述的話題，以分享自己的知識和切身經歷。此外，iden設計了兩種海報，分別介紹14種性取向，及講解敏感的性小眾議題。

▲ iden四名成員來自國際學校沙田書院，她們表示感謝指導老師（中）的幫助。（莊恭南攝）

「iden」成員陳彥霏Kristie表示，團隊採用B2B的經營模式，主力向學校推廣並銷售產品，最終120套卡和150張海報全部售罄。辦學團體英基學校協會更一次過購入50套遊戲卡，用作學校活動教學教材。兩種海報售價分別為90元和70元，而遊戲卡的單價則為280元。如學校購入多套卡，她們會提供折扣，Kristie指，iden的目標是推廣多元性別知識，因此希望學校能將遊戲卡加入學校教材，從而做到推動社會變革的目的。組員梁敏嘉Anneka指，當初設計知識卡時，訪談了自己認識的性小眾，又諮詢了兩個關注LGBT議題團體意見，並邀請其共同撰寫卡上的內容。她們表示，希望透過售賣產品，喚醒公眾關注性小眾議題，促進多元性別的共融平等。比賽中，iden獲得「最受歡迎社會創新獎」亞軍。

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由青年成就香港部(JAHK)以「100+青春夢」為題舉辦，民政事務局、青年發展委員會、及Bloomberg贊助的的「香港學生司大賽」，有逾1100名來自76間學校、14至18歲的中學生組成學生公司營運營運真實業務。賽事將於本周六評選出最終冠軍。冠軍隊伍將代表香港參加11月的亞太區總決賽，與來自不同國家的學生公司交流切磋。

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記者：莊恭南