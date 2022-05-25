【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具

▲ New Cerabase 系列新登場。(圖片由品牌提供)

優品360°聯乘德國百年高級鍋具品牌 Berndes，獨家全新推出一套 5款New Cerabase系列三層不黏塗層廚具。於推廣期內，凡換購該系列鍋具兩件或以上，更送矽膠鑊鏟及矽膠湯勺一套。

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新登場New Cerabase系列，時尚黑色啞面外觀，材質用上優質堅固鋁合金，鍋底導熱快速均勻，節能省時。當中包含不同鍋具款式的基本組合 - 煎鍋、湯鍋及炒鑊，絕對可滿足各種日常烹煮需求。

貼心、安全設計

選用擁有不黏特性的高質德國 WEILBURGER GREBLON®三層不黏塗層，100%不含 PFOA有害物質; 塗層表面除了抗刮耐磨、持久耐用，更易於清潔。防燙隔熱手柄符合人體工學設計、握感舒適; 配有透明玻璃蓋，烹煮過程一目了然。每款鍋具兼容電磁爐和其他種類的爐灶，如明火、電爐、陶瓷爐及紅外線爐。

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New Cerabase 系列

▲ FoodVille X Berndes 德國高級品牌鍋具 --New Cerabase 系列。(圖片由品牌提供)

1) 20cm 煎鍋 （價值港幣 / 澳門幣$845）

鍋身輕巧，方便省時預備早餐及各類蛋料理、班戟甜點。

換購價：港幣$199 / 澳門幣$218

會員 500 積分換購價：港幣$169 / 澳門幣$188

2) 20cm 單柄湯鍋連玻璃蓋 （價值港幣 / 澳門幣$995）

兩口子家庭的廚房恩物，適合簡易烹煮湯麵、醬汁及精緻菜餚。

換購價：港幣$249 / 澳門幣$278

會員500積分換購價：港幣$209 / 澳門幣$238

3) 28cm 高身煎鍋連玻璃蓋 （價值港幣 / 澳門幣$1,145）

煎鍋備有玻璃蓋，防止熱油四濺，適合煎 炒等料理方式，如製作肉排、鍋貼、蛋餅等。

換購價︰港幣$289 / 澳門幣$318

會員 500 積分換購價： 港幣$249 / 澳門幣$278

4) 24cm 雙耳湯鍋連玻璃蓋 （價值港幣 / 澳門幣$1,495）

家中廚房必備鍋具，適合炆煮及烹調湯水。

換購價：港幣$339 / 澳門幣$378

會員 500 積分換購價： 港幣$299 / 澳門幣$328

5) 30cm 炒鑊連玻璃蓋 （價值港幣 / 澳門幣$1,695）

鑊身兩邊備有長短柄，有助於食材翻炒， 適合烹煮中式佳餚。

換購價︰港幣$379 / 澳門幣$398

會員 500 積分換購價： 港幣$319 / 澳門幣$358

6) 矽膠鑊鏟及矽膠湯勺 （價值港幣$540 / 澳門幣$680）

不黏鍋具的最佳使用配搭。輕鬆烹煮，防刮耐用，有助保護塗層表面。

凡換購任何 Berndes New Cerabase 系列鍋具兩件或以上，送矽膠鑊鏟及矽膠湯勺一套。

換購詳情

推廣期﹕2022年05月26日（四）至2022年08月03日（三）

方法:於「優品 360°」（香港及澳門）或「FoodVille」門市購物淨額每滿$100 港幣 / 澳門 幣，或 CLUB 360°會員憑每 500 積分（以單一發票計算），即可以低至 2 折(香港)或低至 22 折（澳門）的優惠價換購 Berndes New Cerabase 系列鍋具乙件（數量有限，換完即止）。

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責任編緝：張懿慧