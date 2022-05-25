  • 25°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥孖陳山聰再度合作　下周一推出搶收視

娛樂 18:37 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

《十八年後的終極告白2.0》即將播出！

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪、曹永廉、阮兒、何啟南、李國麟、邵展鵬等主演的TVB劇《十八年後的終極告白2.0》，將於下周一（5月30日）播出。

不少觀眾對此劇頗期待，皆因上一輯劇情緊張，口評不俗，因此《十八年後的終極告白2.0》被視為可為TVB的皇牌。

最新影片推介：余德丞專訪

【十八年後的終極告白2.0】陳山聰決不劇透　趙希洛性感演出挑戰底線

今季由舊有班底再合作，比如譚俊彥、陳山聰和趙希洛等，但劇情及角色全新。

故事講述畫家姚尚謙（譚俊彥飾）出道十數載依然寂寂無名，直至畫廊老闆方志浩（陳山聰飾）與太太宋慧琪（趙希洛飾）發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫他成名，但尚謙根本開心不起來。

一時虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。昔日的愛徒沈越(龔嘉欣飾)，再次因利益與尚謙走在一起，及後卻發生一宗離奇命案，死者竟是尚謙的太太莊銳婷（譚凱琪飾）。一場又一場的爾虞我詐，一波未平一波又起……

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大台改革】TVB藝訓班香港內地同步招生　曾志偉碌人情卡邀星級導師講課
今日 11:14
【大台改革】TVB藝訓班香港內地同步招生　曾志偉碌人情卡邀星級導師講課
【尋人記II】伍詠薇成方東昇粉絲撐年底奪獎　30年前N無人士杯麵男孩再現身
12:08 2022/05/24
【尋人記II】伍詠薇成方東昇粉絲撐年底奪獎　30年前N無人士杯麵男孩再現身
【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁　安仔細說愛投訴原因
11:24 2022/05/21
【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁　安仔細說愛投訴原因

你可能感興趣

【大台改革】TVB藝訓班香港內地同步招生　曾志偉碌人情卡邀星級導師講課
今日 11:14
【大台改革】TVB藝訓班香港內地同步招生　曾志偉碌人情卡邀星級導師講課
【尋人記II】伍詠薇成方東昇粉絲撐年底奪獎　30年前N無人士杯麵男孩再現身
12:08 2022/05/24
【尋人記II】伍詠薇成方東昇粉絲撐年底奪獎　30年前N無人士杯麵男孩再現身
【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁　安仔細說愛投訴原因
11:24 2022/05/21
【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁　安仔細說愛投訴原因
陳山聰 何啟南 阮兒 趙希洛 龔嘉欣 李國麟（藝人） 譚凱琪 譚俊彥 曹永廉 電視劇

最高瀏覽

【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
12:28 2022/05/24
【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
今日 10:48
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫