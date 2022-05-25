【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥孖陳山聰再度合作　下周一推出搶收視

▲ 《十八年後的終極告白2.0》即將播出！

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪、曹永廉、阮兒、何啟南、李國麟、邵展鵬等主演的TVB劇《十八年後的終極告白2.0》，將於下周一（5月30日）播出。

不少觀眾對此劇頗期待，皆因上一輯劇情緊張，口評不俗，因此《十八年後的終極告白2.0》被視為可為TVB的皇牌。

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【十八年後的終極告白2.0】陳山聰決不劇透 趙希洛性感演出挑戰底線

今季由舊有班底再合作，比如譚俊彥、陳山聰和趙希洛等，但劇情及角色全新。

故事講述畫家姚尚謙（譚俊彥飾）出道十數載依然寂寂無名，直至畫廊老闆方志浩（陳山聰飾）與太太宋慧琪（趙希洛飾）發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫他成名，但尚謙根本開心不起來。

一時虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。昔日的愛徒沈越(龔嘉欣飾)，再次因利益與尚謙走在一起，及後卻發生一宗離奇命案，死者竟是尚謙的太太莊銳婷（譚凱琪飾）。一場又一場的爾虞我詐，一波未平一波又起……

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