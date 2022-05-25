【食物中毒】2女疑食野生菇類中毒　衞生防護中心籲勿採摘進食

▲ 衞生防護中心正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（25日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。



個案涉及兩名分別為36及61歲的女病人，她們5月24日在家進食菇類約兩個半小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。



初步調查顯示，她們於5月24日在東涌某處山邊採摘所進食的野生菇類，未知她們採摘哪種野生菇類。衞生防護中心調查仍在繼續。



衞生防護中心發言人說，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。



發言人補充，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。」



發言人又指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：盧佩琳