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【食物中毒】2女疑食野生菇類中毒　衞生防護中心籲勿採摘進食

社會 18:37 2022/05/25

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衞生防護中心正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（25日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。

個案涉及兩名分別為36及61歲的女病人，她們5月24日在家進食菇類約兩個半小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。

初步調查顯示，她們於5月24日在東涌某處山邊採摘所進食的野生菇類，未知她們採摘哪種野生菇類。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人說，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。

發言人補充，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。」

發言人又指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：盧佩琳

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