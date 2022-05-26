【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課

▲ 豬肉檔威威收工回家後，會變成暖男爸爸煮飯做家務。

最近趁疫情緩和，一眾靚媽靚太都重拾正常生活買餸煮飯，在荃灣街市豬肉檔意外發掘了貌似MIRROR成員AK的型男阿威，短短數星期爆紅到有應援團、拍廣告，靚仔大隻的威威脫下工作服後，回家則變成暖爸煮飯做家務，還親自教仔女做功課。

人稱「荃灣鮮肉AK」的阿威全名劉宋威，英文名Samuel，下月8日即將迎來36歲生日，應援團一眾粉絲「威威豬」已計劃為偶像慶生，除了做善事之外，更有機會為威威整電車及巴士應援，好似MIRROR 12子咁威水！

▲ 威威天生一副明星相，但他謙稱自己比不上一眾娛樂圈男神。（曾嘉文攝）

鄭中基是心目中男神

天生一副明星相的威威一直被指似AK江𤒹生、小豬羅志祥、周柏豪、沈震軒，甚至天王郭富城，威威謙稱以上都是比自己型得多的男神，「不然沒有這麼多人喜歡他們」。他覺得自己最似爸爸媽媽，而他心目中的男神則是鄭中基，「因為他很搞笑」。

不過，AK的粉絲對威威的稱號不太滿意，希望外界別再以「AK」去稱呼他。威威坦言自己也控制不了別人怎樣稱呼他，把口生在別人身上，不能反對別人怎樣形容自己。

▲ 威威發覺斬豬肉都好有成功感，一隻豬如何分解變成紋理很美的豬肉，都好講究的。（文子健攝）

的確，現在的威威已不需要明星襯托，身高6呎的他本人已經夠耀眼。威威入行6年，視肉類分割員為其終身職業，原本他一直在內部工作，直至去年底因為人手調動，才「拋頭露面」走到舖面賣豬肉，至近日被一名女網民捕獲後放上網分享而爆紅，成為新一代「師奶殺手」。

大刀斬豬肉有型

性格內斂的威威說話不多，惟煮飯煲湯他分享最多。「我喜歡做這一行，因為可以與別人溝通多點，一齊研究如何煮食，客人教我，我又教他們。」在街市從事任何檔口都可與客人研究烹飪，為何偏偏選擇斬豬肉？

當初在地盤的工作收入不穩，經朋友介紹下，我決定入行嘗試，原來這一行很有成功感，一隻豬如何分解變成紋理很美的豬肉，再放上去賣。

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男人最喜歡被人讚有型，威威也不例外，覺得拿著大刀斬豬肉好有型，事實證明他是對的。

拿細刀與大刀的感覺不同，拿大刀有型點嘛，初初入行時已覺得師傅拿著大刀好有型！

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家有6姊1妹 幫媽媽煮飯

熱愛下廚的威威也習慣拿小刀，從小便替媽媽分擔家務和煮飯，他笑言最喜歡切生果砌果盤。威威生於一屋女人的大家庭，有6個家姐和1個妹妹，他自覺有責任幫忙照顧家庭。

媽媽要照顧這麼多小朋友成長，一直都很忙碌，我需要與她一起分擔。現在每逢大時大節，都是由我下廚煮飯，媽媽就可以在客廳舒舒服服等食。

大時大節阿威要煮好多餸，屋企需招呼大班親戚，「要計算每個家姐、姐夫、姨甥等人，基本上有4圍（人數），家裏常不夠位置坐，有人要站起來吃飯，哈哈！」

▲ 威威熱愛烹飪，平日喜歡與客人交流下廚心得。（曾嘉文攝）

陪6歲子女做功課哄睡覺

威威喜歡大家庭熱熱鬧鬧，太靜的家他反而覺得悶。如今威威都已建立自己的家，他大方透露自己結婚7年，一對仔女現年6歲，由於細仔是「六星仔」早產兒，故此與大女同年出世。他甜笑稱女兒比較愛黏爸爸，兒子則比較獨立，慶幸仔女都好生性，彼此相親相愛從不打架，「他們出街會拖手，睡覺時也會攬著對方。」

從事街市行業的爸爸，都比他人特別早起，工時亦長，威威每天凌晨4時起床，梳洗及整理髮型後便開車或乘車回公司，至晚上7至8時收工回家。拖著疲倦身軀的他與妻兒晚飯後，還會陪伴仔女做功課、哄他們睡覺。威威強調，父母不應給予小朋友太大壓力，以免破壞他們的童年回憶。

我很少私人時間，放假都盡量陪伴家人，我平日放假就會接送小朋友返學放學，又會帶他們逛街四處遊玩，也開始教導他們下廚。

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「威威豬」人數急升 老婆信任

威威直言現在出街都開始有人認得，找他合照，小朋友仍未知道發生何事，曾好奇問他︰「爸爸為甚麼這麼多人跟你合照？」威威沒有刻意解釋，希望自己的名聲不會影響小朋友。可是「威威豬」（粉絲暱稱）絕大多數是女性，「威嫂」沒有呷醋嗎？

太太沒有特別說甚麼，只叫我放心工作。反而我父母從街坊街里口中得悉（威威走紅），問我為甚麼賣豬肉會來到這個地步？我究竟正在做甚麼？我叫他們放心，我在外面很乖，太太都很信任我。

▲ 威威成為公眾人物，慶幸得到太太及父母的信任。（曾嘉文攝）

賣豬肉賣到成為KOL，老一輩確實難以想像。威威最近乘勢開通個人社交平台，可謂半隻腳踏入入娛樂圈，威威表示沒有想太多，只希望透過社交平台分享下廚心得、日常生活及行山等，讓大家可以認識他更多。

行行出狀元 靠腦袋雙手搵食

威威相信在各行各業都可以一展所長，年少開始打工的他，也寄語快將放榜的DSE考生，即使成績不佳也不要自暴自棄，最重要找到一條適合自己的路。

讀書不好也不用太擔心，大家靠一雙手及腦袋都可以搵食，行行出狀元，每一行都有能力培育人才。

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記者︰林綺玲、蕭雅文