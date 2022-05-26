【中環兩餸飯】首間岱民將於中環開店　25蚊兩餸飯價錢不變

▲ 岱民中環店仍在裝修，料6月初開業。

岱民兩餸飯已進駐本港各區，最新消息稱，新一間分店將落戶中環嘉咸街，料6月初開業。岱民兩餸飯以平價及「性價比高」見稱，兩餸飯每盒25元，肉菜都有。

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有網民於社交網站發文稱，留意到中環嘉咸街將開設「岱民中環店」，目前正在裝修，據悉6月初開業。網民留言普遍讚好，稱「絕對是糧尾福音」、「儲錢買樓上車嘅好機會」、「午餐獨食慳皮啲，晚餐陪女疏爽啲」，也有人關心舖租問題，但相信岱民能夠負擔。

每逢飯市，普遍岱民分店都有十多款餸菜選擇，較多人揀蒸魚、肉餅、生炒骨、西檸雞、南乳豬手、煎蛋角等，素菜方面多數有魚香茄子、清炒黃芽白、蒜蓉西蘭花等。多數分店加4元，就可以加購汽水一罐，一餐低至$29可埋單，但未必有堂食，只限外賣。

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記者：吳卓峰