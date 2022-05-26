  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 11:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中環兩餸飯】首間岱民將於中環開店　25蚊兩餸飯價錢不變

社會 10:09 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

岱民中環店仍在裝修，料6月初開業。

岱民兩餸飯已進駐本港各區，最新消息稱，新一間分店將落戶中環嘉咸街，料6月初開業。岱民兩餸飯以平價及「性價比高」見稱，兩餸飯每盒25元，肉菜都有。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有網民於社交網站發文稱，留意到中環嘉咸街將開設「岱民中環店」，目前正在裝修，據悉6月初開業。網民留言普遍讚好，稱「絕對是糧尾福音」、「儲錢買樓上車嘅好機會」、「午餐獨食慳皮啲，晚餐陪女疏爽啲」，也有人關心舖租問題，但相信岱民能夠負擔。

每逢飯市，普遍岱民分店都有十多款餸菜選擇，較多人揀蒸魚、肉餅、生炒骨、西檸雞、南乳豬手、煎蛋角等，素菜方面多數有魚香茄子、清炒黃芽白、蒜蓉西蘭花等。多數分店加4元，就可以加購汽水一罐，一餐低至$29可埋單，但未必有堂食，只限外賣。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【疫境自強】老字號得龍賣兩餸飯奇招突圍　老闆：最緊要準時出糧俾伙記
11:34 2022/05/24
【疫境自強】老字號得龍賣兩餸飯奇招突圍　老闆：最緊要準時出糧俾伙記
【疫下轉型】逆市下兩餸餐廳售$45半邊龍蝦　堂食餐廳轉型做韓式泰式兩餸飯
12:42 2022/03/18
【疫下轉型】逆市下兩餸餐廳售$45半邊龍蝦　堂食餐廳轉型做韓式泰式兩餸飯
【食用安全】港男食人氣兩餸飯店飯盒誤吞煙頭　權發小廚：已嚴厲警告員工
12:25 2022/03/25
【食用安全】港男食人氣兩餸飯店飯盒誤吞煙頭　權發小廚：已嚴厲警告員工

你可能感興趣

【疫境自強】老字號得龍賣兩餸飯奇招突圍　老闆：最緊要準時出糧俾伙記
11:34 2022/05/24
【疫境自強】老字號得龍賣兩餸飯奇招突圍　老闆：最緊要準時出糧俾伙記
【疫下轉型】逆市下兩餸餐廳售$45半邊龍蝦　堂食餐廳轉型做韓式泰式兩餸飯
12:42 2022/03/18
【疫下轉型】逆市下兩餸餐廳售$45半邊龍蝦　堂食餐廳轉型做韓式泰式兩餸飯
【食用安全】港男食人氣兩餸飯店飯盒誤吞煙頭　權發小廚：已嚴厲警告員工
12:25 2022/03/25
【食用安全】港男食人氣兩餸飯店飯盒誤吞煙頭　權發小廚：已嚴厲警告員工
餐廳情報 著數優惠 網絡熱話 社交平台 晚餐 中環

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
10:48 2022/05/25
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天