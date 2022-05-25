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【檢疫酒店】港麗及海洋公園萬豪酒店6月初成檢疫酒店　料共提供約600間房間

社會 20:22 2022/05/25

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香港海洋公園萬豪酒店5月底陸續開始接受檢疫人士預訂房間。（資料圖片）

政府今日（25日）公布新增兩間指定檢疫酒店，分別為香港港麗酒店及香港海洋公園萬豪酒店，5月底陸續開始接受房間預訂，並於6月初投入服務，預計可額外提供約600間房間，將服務至今輪計劃在7月底結束為止。

政府早前公布，由5月1日起適度調整入境防控措施。為應對預期持續增加的來港旅客數目，政府於4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請加入第七輪指定檢疫酒店計劃，5月17日已有6間加入今輪指定檢疫酒店計劃的酒店。
 
另外，有一間原為社區隔離設施並已轉作指定檢疫用途的酒店，已申請正式加入今輪指定檢疫酒店計劃，服務期可延長至7月底。有關檢疫酒店的名單及預訂情況，可到專題網站瀏覽。
 
今輪指定檢疫酒店計劃為期五個月，由今年3月1日至7月31日。截至今日，全港共有64間指定檢疫酒店，提供約23,000間房間。

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責任編輯：黃悅晴

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