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【實名制】演出業協會聲明反對一刀切實施實名制　促政府將炒賣門票活動列刑事化罪行

社會 20:33 2022/05/25

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演出業協會聲明反對一刀切實施實名制。資料圖片

對於康文署宣布，首次在紅館試行流行演唱會實名制。演出業協會發表聲明，重申實名制能否有助杜絕門票炒賣，成效有待觀察；亦反對一刀切實施實名制，擔心會影響演出行業復蘇。協會又提醒消費者，小心保障個人私隱，免得在欠缺妥善甚或沒有監管的情況下，給中介機構混水摸魚，令消費者最終受損。

演出業協會表示，尊重個別演出機構的商業決定和安排，但暫時未能知悉相關機構實名制的具體操作，例如執行細節等，需要進一步理解和研究。協會重申，每一個演出項目的性質及市場反應並不相同，一刀切實施實名制並不合適，亦只會對過去3年受疫情嚴重打擊及大部分時間停頓，需要時間復蘇的演出行業帶來嚴重負面影響。

協會表示，立法監管炒賣「黃牛飛」，將炒賣活動列為刑事化罪行，才能收到阻嚇作用，亦是最有效打擊「黃牛黨」的治標治本方法，呼籲政府落實執行。

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責任編輯　李志強

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