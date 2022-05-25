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【打擊起底】TG起底頻道再被禁改用Excel發布資料　管理員：「TG沒有權利管理Excel內容」

社會 22:09 2022/05/25

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

早前有消息指，由於起底情況猖獗，個人資料私隱專員公署正積極研究引用《個人資料（私隱）條例》，禁止市民使用程Telegram。而起底頻道「阿囝搵老豆老母」繼今早(25日)另起爐灶後，今日傍晚再被Telegram封鎖。不過，有關人士亦變陣迎戰，改以Excel文件將所有起底資料廣傳下載，更揚言「Telegram是沒有權利管理Excel內容喔」。

不斷披露警察、支持政府人士個人資料的群組「阿囝搵老豆老母」，原有3.2萬人訂閱，今早被Telegram封鎖後，隨即有人另起爐灶再建立類似群組，但在傍晚時份隨即再被封鎖。其後，有疑似群組人士於另一頻道「(資訊台)阿囝搵老豆老母」中揚言「愈刪就愈開」，鑑於當局「敬酒唔飲飲野酒」，一口氣將所有逾千多人的起底資料，製成Excel文件任人廣傳下載，更囂張地表示「Telegram是沒有權利管理Excel內容喔」。

新頻道更指，「我地(哋)承諾以後不在Telegram作出傷害/起底香港親中人士及政府官員，但我們仍然會在Excel及Word維持一貫作風及行動」，新做法並非直接將起底資料放上Telegram，改為透過連結方式發布起底資料，疑藉此避免觸犯Telegram的使用條款及監管。

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