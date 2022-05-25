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【外防輸入】國泰推「加辣安心出行」　強制機組人員上載回港7日行蹤

社會 22:05 2022/05/25

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國泰推「加辣安心出行」，強制機組人員上載回港7日行蹤（資料圖片）

港府本月調整機組人員的入境檢疫安排，消息指國泰近日發出內部通告，要求機組人員自上周四起，回港後需使用由國泰提供的「機組人員活動紀錄」手機程式，以記錄及上載回港後7日內的所有行蹤，又強調所有駐港機組人員必須遵從。國泰回覆指，有關程式只會收集港府要求的資料，確保有關安排符合有關私隱條例。

港府早前公布，本月起所有駐港的機組人員均須接受醫學監測，直至抵港後的第14天；他們亦須避免於公共場所進行任何脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第7天；若有違規情況，相關機組人員的指定身份將被取消。

消息指國泰要求機組人員自上周四起，回港後需使用由國泰提供的「機組人員活動紀錄」手機程式，以記錄及上載回港後7日內的所有行蹤。國泰回覆指，為機組人員提供程式，是因應上述港府規定，以方便他們於醫學監察的首7天期間，紀錄及提交離家活動的證明。

國泰表示，除了「安心出行」程式的出行紀錄外，機組人員亦需要提交其他當局要求的證明；有關程式只會收集政府當局要求的資料。國泰又強調，非常重視員工的私隱及會確保有關安排符合有關私隱條例。

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記者：鄧凱文

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