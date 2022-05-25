【強制檢測】42處納入強制檢測　涉灣仔尚翹峰、沙田晉名峰等【附名單】

▲ 強制檢測（資料圖片）

政府今（25日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。政府發言人提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

曾於5月19至25日身處指明地點人士，須於5月26或27日進行強制檢測，完整強檢名單可按此瀏覽，有關地點如下：

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

沙田水泉澳邨崇泉樓

荃灣象山邨翠山樓

北角天后廟道 95-97 號康 德大廈

青衣藍澄灣 5 座

沙田晉名峰 C 座

將軍澳尚德邨尚義樓

青衣曉峰園 3 座

牛頭角淘大花園 A 座

長沙灣蘇屋邨百合樓

東涌逸東二邨美逸樓

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

土瓜灣翔龍灣 6 座

沙田水泉澳邨峻泉樓

青衣青衣邨宜偉樓

天水圍天盛苑盛泉閣

荃灣海灣花園 2 座

馬鞍山聽濤雅苑 2 座

屯門青山公路 - 青山灣 段 351 號彩華花園 A 座

沙田沙田第一城 47 座

將軍澳君傲灣 2 座

將軍澳蔚藍灣畔 6 座

大埔寶雅苑興和閣

茶果嶺麗港城 6 座

牛池灣曉暉花園 1 座

深水埗南昌邨昌謙樓

大角咀柏景灣 9 座

藍田康栢苑金栢閣

長沙灣廣成街 2-20 號康輝 大廈 B 座

牛池灣坪石邨玉石樓

大角咀君滙港 5 座

牛頭角淘大花園 M 座

灣仔尚翹峰 2 座

西營盤德輔道西 363 號龍 豐閣

北角富澤花園富嘉閣

鰂魚涌太古城鄱陽閣

鰂魚涌太古城洞庭閣

香港仔雅濤閣 1 座

鴨脷洲漁安苑碧安閣

柴灣富景花園 5 座

紅磡山西街 3 號利榮大廈

沙田嘉徑苑嘉善閣

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記者：鄧凱文