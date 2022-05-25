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【強制檢測】42處納入強制檢測　涉灣仔尚翹峰、沙田晉名峰等【附名單】

社會 22:37 2022/05/25

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強制檢測（資料圖片）

政府今（25日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。政府發言人提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

曾於5月19至25日身處指明地點人士，須於5月26或27日進行強制檢測，完整強檢名單可按此瀏覽，有關地點如下：

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 沙田水泉澳邨崇泉樓
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 北角天后廟道 95-97 號康 德大廈
  • 青衣藍澄灣 5 座
  • 沙田晉名峰 C 座
  • 將軍澳尚德邨尚義樓
  • 青衣曉峰園 3 座
  • 牛頭角淘大花園 A 座
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 東涌逸東二邨美逸樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
  • 土瓜灣翔龍灣 6 座
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 荃灣海灣花園 2 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 2 座
  • 屯門青山公路 - 青山灣 段 351 號彩華花園 A 座
  • 沙田沙田第一城 47 座
  • 將軍澳君傲灣 2 座
  • 將軍澳蔚藍灣畔 6 座
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 茶果嶺麗港城 6 座
  • 牛池灣曉暉花園 1 座
  • 深水埗南昌邨昌謙樓
  • 大角咀柏景灣 9 座
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 長沙灣廣成街 2-20 號康輝 大廈 B 座
  • 牛池灣坪石邨玉石樓
  • 大角咀君滙港 5 座
  • 牛頭角淘大花園 M 座
  • 灣仔尚翹峰 2 座
  • 西營盤德輔道西 363 號龍 豐閣
  • 北角富澤花園富嘉閣
  • 鰂魚涌太古城鄱陽閣
  • 鰂魚涌太古城洞庭閣
  • 香港仔雅濤閣 1 座
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 柴灣富景花園 5 座
  • 紅磡山西街 3 號利榮大廈
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣

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記者：鄧凱文

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