【電車停駛】筲箕灣總站3電車同一地點出軌　西灣河車廠至筲箕灣總站電車服務暫停至周六

▲ 筲箕灣電車總站25日下午有三架電車在同一個位置岀軌。(香港突發事故報料區fb圖片)

香港電車公司發出通告，指要進行緊急路軌維修工程，暫停筲箕灣總站至西灣河車廠一段電車服務，料須停駛至周六(28日)清晨。

有網民在社交網站帖文，指香港電車筲箕灣總站今日(25日)下午2至4時，先後在有3架電車在同一掉頭位置出軌。

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香港電車公司昨在網站發出臨時停駛通告，指為配合緊急路軌維修工程，往來筲箕灣道／愛秩序灣道交界處至筲箕灣總站之間的東西行電車站，暫停服務至5月28日（星期六）清晨5時45分；工程會因應進度延遲或提早完成。

受影響路段包括 ：

(i) 東行綫由「99E - 南康街」站 至 「筲箕灣總站」；

(ii) 西行綫由「筲箕灣總站」 至 「06W - 海富街」站

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責任編輯 李志強

