  • 26°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 00:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電車停駛】筲箕灣總站3電車同一地點出軌　西灣河車廠至筲箕灣總站電車服務暫停至周六

社會 23:52 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

筲箕灣電車總站25日下午有三架電車在同一個位置岀軌。(香港突發事故報料區fb圖片)

香港電車公司發出通告，指要進行緊急路軌維修工程，暫停筲箕灣總站至西灣河車廠一段電車服務，料須停駛至周六(28日)清晨。

有網民在社交網站帖文，指香港電車筲箕灣總站今日(25日)下午2至4時，先後在有3架電車在同一掉頭位置出軌。

    點擊圖片放大
    +2

香港電車公司昨在網站發出臨時停駛通告，指為配合緊急路軌維修工程，往來筲箕灣道／愛秩序灣道交界處至筲箕灣總站之間的東西行電車站，暫停服務至5月28日（星期六）清晨5時45分；工程會因應進度延遲或提早完成。

受影響路段包括 ：
(i) 東行綫由「99E - 南康街」站  至 「筲箕灣總站」；
(ii) 西行綫由「筲箕灣總站」      至 「06W - 海富街」站

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



責任編輯　 李志強
 

交通事故 電車 筲箕灣 西灣河

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
10:48 2022/05/25
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天