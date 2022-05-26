【巴塞爾藝術展】130間頂尖藝廊參展　3輛藝術家電車拉開序幕

▲ 巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會在香港會展中心拉開序幕。圖為日本藝術家村上隆的藝術作品。(中新社圖片)

巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會25日起在香港會展中心拉開序幕，首三天舉行貴賓預展，並將在周六及周日(28日至29日)向公眾開放。今年有來自28個國家及地區的130間頂尖藝廊參展，藝術展包括「藝廊薈萃」、「亞洲視野」及「藝術探新」展區。

今年巴塞爾藝術展與香港旅遊發展局合作，共同呈獻充滿特色的藝術家電車項目（The Artist Tram Project），以卓家慧、黃進曦及沈君怡的作品揭開序幕。三輛電車承載著藝術家對城市景貌及生活日常之豐富想像，將成為一幅幅移動畫布穿梭香港島蜿蜒的大街小巷，邀請公眾參與其中，感受藝術家對香港的回憶。

由瑞銀集團作為主要合作夥伴的2022年巴塞爾藝術展香港展會，是第二次以線上及實體混合形式舉行，匯聚來自28個國家及地區的130間頂尖藝廊，在藝廊薈萃、亞洲視野及藝術探新展區皆可見強勁參展陣容。 巴塞爾藝術展的多頻道數碼項目「巴塞爾藝術展: 現場」（Art Basel Live），亦再次向全球觀眾傳遞展會現場的精彩內容。

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今屆展會將再度設有典亞藝博展亭（Fine Art Asia Pavilion），邀請當代藝術家以不同媒介重新詮釋古董元素，創作全新作品。展館將以「藝‧典 ARTique」為主題，由梁兆基策展，匯集 20 位藝術家的作品。

今屆展會將展出由精選參展藝廊呈獻的六件大型裝置作品，包括：

台灣藝術家徐永旭的自由形態作品，融合身體與精神上的奔放；

北京藝術家冰逸的地理和天氣作品當中的「黑洞波相、地質波相、水生波相」；

由漢雅軒呈獻40頻道的揚聲器系統裝置，播放藝術家梁基爵的心跳聲；

弗勞爾斯畫廊將呈獻陳麗雲的作品，探討媒介使用和日常體驗的變化；

藝倡畫廊將展示香港新銳藝術家許開嬌，令人聯想到香港金魚街的作品；

駐紐約藝術家費明傑的《Garden of Life》，則以生死為題，聯繫東方與西方哲學。

此外，今屆展會還將推出豐富的公眾活動，在聚焦本地藝術家的同時，建立本地與全球具意義的連結。包括由巴塞爾藝術展聯合M+博物館合作，共同委約香港影像藝術家鮑藹倫創作全新流動影像作品《光之凝》（The Shape of Light），探索有形與無形的可能性，將光轉化為數碼效果豐富的藝術作品。

由鮑藹倫創作全新流動影像作品《光之凝》錄像作品，以手語表達《般若波羅蜜多心經》，以富有宗教儀式意味的作品，引人沉思「色即是空，空即是色」的奧義，並在電腦動畫中呈現火、水、光等自然元素。作品於5月20日至6月19日期間每晚7時至9時於M+博物館幕牆上展出，鮑藹倫亦將於5月27日舉行現場表演。

巴塞爾藝術展亞洲總監黃雅君表示，很榮幸能與M+博物館合作，帶來鮑藹倫的全新場地特定流動影像作品，以首個共同委約的公眾項目來點亮博物館的LED幕牆。由瑞銀集團作為主要合作夥伴的巴塞爾藝術展香港展會，將於5月28日及5月29日舉行，預展日期為5月25日至5月27日。

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責任編輯 李志強