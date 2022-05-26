【封區檢測】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓　各發現1宗陽性個案【不斷更新】

▲ (林宇翔攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:28】沙田穗禾苑慶宏閣約0.1%住戶染疫

沙田穗禾苑慶宏閣約870名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪389戶，當中43戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:56】天水圍天華邨華萃樓約0.05%住戶染疫

天水圍天華邨華萃樓約2000人接受了檢測，當中共發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組