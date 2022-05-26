【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機　姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉

▲ 飛抵美國獲姜糖接機親民揮手，姜濤紐約街頭放肆狂食：「要開始玩囉～」

MIRROR成員姜濤前日（香港時間5月24日）下午出發，經新加坡轉機，終於在昨日飛抵美國紐約，並獲數十名美國姜糖接機。

姜濤接下粉絲遞上的禮物後，不停揮手，而姜糖們亦十分細心，她們為怕嚇親姜B，一直與他保持「安全距離」。

稍作休息後，姜濤就出發往市中心，難得出國又未正式開工，出名愛吃的姜濤連食兩個熱狗，不時在限時動態更新他的旅程。

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姜濤飛抵美國

早前預告5月底將飛往美國的姜濤，於前日（5月24日）下午出發，當日夜晚抵達新加坡轉機，並於香港時間昨日傍晚、紐約時間早上6時多到埗。

在當地機場早有數十名姜糖守候，他們離連見到姜濤的身影時，已經高呼：「Welcome to New York！」同時有姜糖提醒大家：「唔好行埋去呀，唔好嚇到人。」

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姜濤態度親切

經歷十多小時航程的姜濤見到粉絲時表現親民，不停向他們揮手、點頭道謝，亦有收下姜糖們送上的禮物。

粉絲們一直與姜濤保持安全距離，同時叫喊：「支持你呀！姜濤。」、「你終於衝出亞洲喇！」、「唔好食咁多漢堡包呀。」

而姜濤由出閘至登車，都有不斷回頭向身後的姜糖示意，直到車輛離開時還在車內繼續揮手。

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姜濤難得「放假」

抵達當地稍作休息後，姜濤便出發往紐約市中心，據知他此行是為了拍劇，還未正式開工的姜濤把握時間「放假」輕鬆一下。

他在限時動態貼出「打卡」的照片，並對香港的姜糖謂：「你們都在睡覺，而我…哈哈…要開始玩囉～」

此行未見經理人花姐（黃慧君）同行，姜濤連續貼出兩個熱狗的照片，身為代言人的他亦非常「盡責」，見到代言的快餐店更舉起姆指與其合照。