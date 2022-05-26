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【高處墮下】北角16歲女疑墮樓　清醒送院搶救

社會 09:54 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

北角有少女墮樓，送院搶救。

事發在炮台山道32號，警方今日（26日）早上6時22分接報，指發現一名16歲少女倒臥於上址對開，懷疑少女從高處墮下。

警員接報到場，少女清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查，相信少女在上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

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責任編輯：余思嵐

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瑪麗醫院 台山 北角 炮台山

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