【高處墮下】北角16歲女疑墮樓 清醒送院搶救
社會 09:54 2022/05/26
北角有少女墮樓，送院搶救。
事發在炮台山道32號，警方今日（26日）早上6時22分接報，指發現一名16歲少女倒臥於上址對開，懷疑少女從高處墮下。
警員接報到場，少女清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查，相信少女在上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書。
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責任編輯：余思嵐