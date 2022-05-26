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【實名售票】鄭泳舜指應提供退票選擇　倡二維碼認證加快入場流程

社會 10:20 2022/05/26

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鄭泳舜指應提供退票選擇，倡二維碼認證加快入場流程。（資料圖片）

本地男團MIRROR 7月底首踏紅館，舉行至少12場演唱會，昨日（25日）MIRROR於社交網站公布，所有經城市售票網公開發售的門票，將以實名制形式發售。立法會議員鄭泳舜在一個電台節目表示，「炒黃牛」的行動、甚至炒至天價是不能接受，歡迎是次的做法；他指今次首實名制售票屬實驗性質，成效有待觀察。而以過往一貫做法公開發售的門票大概只佔3成，期望演唱會主辦機構可增加實名制門票的比例，政府亦應盡快提高炒黃牛票的罰則。

當然一定好過無皇管，但究竟3成係咪足夠呢，會再睇下個成效。

鄭泳舜憂慮觀眾入場核查身份的時間過長，建議當局考慮以掃描二維碼等方式，加快入場流程，及有足夠人手疏導人流，希望可以做到與平常等待時間相約。

至於實名制後的退票安排，鄭泳舜認為，實名制門票亦應提供退票選擇，並應按表演性質，讓主辦單位自行決定是否採用「實名制」，同時設立每人購票上限，杜絕炒賣空間。

另外，鄭泳舜認為，是次公開實名制發售只是一次性措施，做法相信亦未杜絕「炒黃牛」，在中長遠而言當局或要考慮修例、放蛇打擊。

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責任編輯：李榮忠

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