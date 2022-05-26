《聲生不息》延長至兩小時 炎明熹與魔動閃霸合唱《愛你》 娛樂 10:38 2022/05/26 分享： 分享： 熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《聲生不息》 TVB再變陣，收視頗理想的《聲生不息》由6月5日起，播出時間由原本的個半小時延長至兩小時。 最新影片推介：余德丞專訪 另外，炎明熹（Gigi）與內地組合魔動閃霸因合作《聲生不息》而結緣，並於IG story上載合體獻唱《愛你》的短片，魔動閃霸負責Beatbox，Gigi則大騷 「Gi式唱腔」，感情要好。 此外，本來在周一至周三晚播的《日日媽媽聲》，改為緊接《聲生不息》於晚上10時30分播出。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚 媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多 16:45 2022/05/22 【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚 媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多 【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊 Mike遺憾從未與父親擁抱過 11:48 2022/05/02 【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊 Mike遺憾從未與父親擁抱過 【就是青春】余詠珊開電視辦選秀節目對撼《聲夢2》 出秘密皇牌撼炎明熹 13:31 2022/05/20 【就是青春】余詠珊開電視辦選秀節目對撼《聲夢2》 出秘密皇牌撼炎明熹 【日日媽媽聲】新手爸抱B手震差點跌BB落地 洪永城享受換屎片哄B女兒睡 12:16 2022/05/25 【日日媽媽聲】新手爸抱B手震差點跌BB落地 洪永城享受換屎片哄B女兒睡 【日日媽媽聲】周汶錡要兒子學行戴頭盔 老公鬧爆：唔撞吓唔知咩係痛 12:41 2022/05/24 【日日媽媽聲】周汶錡要兒子學行戴頭盔 老公鬧爆：唔撞吓唔知咩係痛 你可能感興趣 【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚 媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多 16:45 2022/05/22 【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚 媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多 【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊 Mike遺憾從未與父親擁抱過 11:48 2022/05/02 【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊 Mike遺憾從未與父親擁抱過 【就是青春】余詠珊開電視辦選秀節目對撼《聲夢2》 出秘密皇牌撼炎明熹 13:31 2022/05/20 【就是青春】余詠珊開電視辦選秀節目對撼《聲夢2》 出秘密皇牌撼炎明熹 炎明熹 聲生不息 日日媽媽聲 綜藝節目 TVB