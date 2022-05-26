《聲生不息》延長至兩小時　炎明熹與魔動閃霸合唱《愛你》

▲ 《聲生不息》

TVB再變陣，收視頗理想的《聲生不息》由6月5日起，播出時間由原本的個半小時延長至兩小時。

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另外，炎明熹（Gigi）與內地組合魔動閃霸因合作《聲生不息》而結緣，並於IG story上載合體獻唱《愛你》的短片，魔動閃霸負責Beatbox，Gigi則大騷 「Gi式唱腔」，感情要好。

此外，本來在周一至周三晚播的《日日媽媽聲》，改為緊接《聲生不息》於晚上10時30分播出。