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【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識

教育 11:03 2022/05/26

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內地一名父親嫌妻子教兒子做功課太勞氣，於是自告奮勇教數學，怎料接手後5分鐘即崩潰。

家長教小朋友做功課需要強大耐心，當孩子教極都不會做，父母少不免勞氣，不知不覺破壞親子關係。內地一名父親嫌妻子教兒子做功課時，太兇又勞氣，於是自告奮勇教數學，怎料接手後5分鐘即崩潰。

綜合內地傳媒報道，近日一段爸爸教仔做功課的影片在內地網絡瘋傳，意外引起一眾家長共鳴。影片中的父子來自四川，這名爸爸有感妻子教兒子做數學時太大聲，對兒子的態度也太兇了，認為不必勞氣激動至此。爸爸因而決定親自教仔，不過結果卻不似預期。

最新影片︰

爸爸勞氣到頭撞衣櫃

從影片可見，看來約7、8歲的兒子坐在書枱前做功課，爸爸則坐在兒子身旁的小白板前。爸爸一邊寫一邊教數學，可是教了5分鐘已按捺不住情緒，他問兒子︰「20+7=27，20+8=28，20+9=29，那20+5等於多少？」

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兒子聽到問題後沉默了一會，再回答「20……+5……等於……」。爸爸聽到兒子根本答不出來了，隨即崩潰，勞氣到將頭撞向衣櫃幾次，不明兒子為何教極都不會做。父子做功課的場面被媽媽錄下來了，她看到丈夫崩潰的樣子，也忍不住笑了。相信爸爸親自教做功課，才明白妻子何以能如此崩潰。

家長︰教做功課是噩夢

身為家長的網民很有共鳴，留言表示「誰教孩子寫作業誰知道，真的能氣出腦溢血」、「每次輔導作業也是噩夢的開始」、「很多人怪另一半方法不好，自己做了以後才能認命」、「剛輔導完孩子，腦瘀血又堵了」、「突然好羨慕我爸媽，從小到大沒有輔導過我」。

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責任編輯︰王明芳

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