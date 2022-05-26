【疫苗接種】何栢良指仍有70萬合資格人群未打第三針　難料何時才不用再打針

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

距離5月31日實施「疫苗通行證」第3階段尚餘數天，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍有70萬合資格人群仍未完成接種第三針，提醒已完成第二針夠6個月市民要盡快打針，因通行證提升要求後再無寬限期，會即時不能堂食或進入戲院。

何栢良今早（26日）接受電台訪問時提醒市民，專科門診等處所由下月13日起亦會實施通行證，不過他擔心求診的長者會因而有混亂，希望港府可以加強宣傳。

被問到為何仍有不少到期打針市民未打第三針，他相信與少部分人完成次劑復必泰疫苗後有較大副作用有關，惟他指根據外國經驗，第三針有嚴重反應的比例是第二針更低：

（副作用大）相信是因為第一、第二針的間距比較近，影響第二針的反應比較大，而香港大部分人是隔六個月先打第三針，相信反應少好多。

他又強調，在接種兩針疫苗9個月後，疫苗預防重症的能力或已逐步下降，即使健康成年人亦需要接種第三劑疫苗。他又說，現時難以估計何時才可以不用要接種疫苗：

暫時好難講實幾時之後唔再需要接種疫苗，由一個大流行去到後大流行，慢慢會變成季節性流行，之後的接種疫苗有機會只針對重症的病人。

另外，他又認為本港現時輸入個案不算太多，只佔20至30宗，當局應為所有輸入個案做基因圖譜，並每兩周向公眾公布一次，可讓市民得知變異病毒株是否有改變，當局亦可掌握輸入個案有否變異病毒株的不同。

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責任編輯：郭詩詩