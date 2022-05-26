  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 11:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】何栢良指仍有70萬合資格人群未打第三針　難料何時才不用再打針

社會 10:42 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

距離5月31日實施「疫苗通行證」第3階段尚餘數天，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍有70萬合資格人群仍未完成接種第三針，提醒已完成第二針夠6個月市民要盡快打針，因通行證提升要求後再無寬限期，會即時不能堂食或進入戲院。

何栢良今早（26日）接受電台訪問時提醒市民，專科門診等處所由下月13日起亦會實施通行證，不過他擔心求診的長者會因而有混亂，希望港府可以加強宣傳。

被問到為何仍有不少到期打針市民未打第三針，他相信與少部分人完成次劑復必泰疫苗後有較大副作用有關，惟他指根據外國經驗，第三針有嚴重反應的比例是第二針更低：

（副作用大）相信是因為第一、第二針的間距比較近，影響第二針的反應比較大，而香港大部分人是隔六個月先打第三針，相信反應少好多。

他又強調，在接種兩針疫苗9個月後，疫苗預防重症的能力或已逐步下降，即使健康成年人亦需要接種第三劑疫苗。他又說，現時難以估計何時才可以不用要接種疫苗：

暫時好難講實幾時之後唔再需要接種疫苗，由一個大流行去到後大流行，慢慢會變成季節性流行，之後的接種疫苗有機會只針對重症的病人。

另外，他又認為本港現時輸入個案不算太多，只佔20至30宗，當局應為所有輸入個案做基因圖譜，並每兩周向公眾公布一次，可讓市民得知變異病毒株是否有改變，當局亦可掌握輸入個案有否變異病毒株的不同。

最新熱門影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【致命車禍】香港仔電單車失事翻側　60歲司機死亡
今日 09:21
【致命車禍】香港仔電單車失事翻側　60歲司機死亡
【封區檢測】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓　各發現1宗陽性個案【不斷更新】
今日 10:11
【封區檢測】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓　各發現1宗陽性個案【不斷更新】
【高處墮下】北角16歲女疑墮樓　清醒送院搶救
今日 09:54
【高處墮下】北角16歲女疑墮樓　清醒送院搶救

你可能感興趣

【致命車禍】香港仔電單車失事翻側　60歲司機死亡
今日 09:21
【致命車禍】香港仔電單車失事翻側　60歲司機死亡
【封區檢測】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓　各發現1宗陽性個案【不斷更新】
今日 10:11
【封區檢測】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓　各發現1宗陽性個案【不斷更新】
【高處墮下】北角16歲女疑墮樓　清醒送院搶救
今日 09:54
【高處墮下】北角16歲女疑墮樓　清醒送院搶救
公立醫院 疫苗通行證 BioNTech 疫苗 何栢良 副作用 電台 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
10:48 2022/05/25
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天