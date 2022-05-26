  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致肥陷阱】一隻裹蒸糭等於8碗飯含17茶匙油　不吃五花肉也無用糯米已盡吸油脂

食用安全 16:09 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

營養師話，一隻裹蒸糭約800克，每隻約1728卡，當中含有86克脂肪，約17茶匙油呢！

端午節將至，應節食物糭子已經開始在不少商店食肆推銷售賣，甚至有不少人已開始食糭。

今天回家甫踏進門，便傳來一陣香濃的糭葉味。原來，男朋友蒸了一隻裹蒸糭作晚餐，還興致勃勃地問我︰「吃晚飯了嗎？今天經過酒樓看到有裹蒸糭賣，便買了幾隻回家，我們share吃吧？」

我驚訝地說︰「幾隻？﹗你打算端午節增肥多少？」

自作聰明的男朋友回應道︰「營養師女朋友說過，糯米的卡路里跟白米相約，並不特別致肥！而且，我已把五花肉和鹹蛋黃去掉了，我想，跟一般白飯應該沒太大分別吧！」

端午節吃粽子，還是淺嘗為妙。（iStock圖片）

「大錯特錯！希望你沒跟其他人說糭子去掉餡料就不會致肥，否則，人家會以為是你的營養師女朋友教的呢！」我頓了頓，續說︰「一隻裹蒸糭約800克，每隻約1728卡，當中含有86克脂肪，約17茶匙油呢！去掉了五花肉和鹹蛋黃，的確減去了某部分脂肪，但製作糭子時，糭葉有機會掃上一層油或糯米亦會先拌入食用油；而且，五花肉中的脂肪亦會溶出再被糯米吸收。所以，絕大部分脂肪並不會被去掉呢！」

男朋友聽罷，當堂瞪大眼睛，表示不敢相信。

我一邊數手指一邊說︰「裹蒸糭加上額外沾豉油砂糖，吃掉一隻裹蒸糭便等於吃了8碗飯……」

男朋友聞言即說︰「我知錯了！你就跟我share今晚的卡路里好嗎？其餘的，我明天送給同事好了。」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【早餐陷阱】英式早晨全餐暗藏高脂陷阱　營養師教健康飲食貼士降膽固醇
18:42 2022/05/25
【早餐陷阱】英式早晨全餐暗藏高脂陷阱　營養師教健康飲食貼士降膽固醇
【燒烤食物】常見港式燒烤食物高油易飽濟　營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱
15:40 2022/05/24
【燒烤食物】常見港式燒烤食物高油易飽濟　營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱
【常餐熱量】茶記常餐高脂高卡路里　營養師教5大貼士一餐可慳800kcal
17:58 2022/05/25
【常餐熱量】茶記常餐高脂高卡路里　營養師教5大貼士一餐可慳800kcal

你可能感興趣

【早餐陷阱】英式早晨全餐暗藏高脂陷阱　營養師教健康飲食貼士降膽固醇
18:42 2022/05/25
【早餐陷阱】英式早晨全餐暗藏高脂陷阱　營養師教健康飲食貼士降膽固醇
【燒烤食物】常見港式燒烤食物高油易飽濟　營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱
15:40 2022/05/24
【燒烤食物】常見港式燒烤食物高油易飽濟　營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱
【常餐熱量】茶記常餐高脂高卡路里　營養師教5大貼士一餐可慳800kcal
17:58 2022/05/25
【常餐熱量】茶記常餐高脂高卡路里　營養師教5大貼士一餐可慳800kcal
減肥 美食 脂肪 端午節

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識