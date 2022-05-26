【致肥陷阱】一隻裹蒸糭等於8碗飯含17茶匙油　不吃五花肉也無用糯米已盡吸油脂

▲ 營養師話，一隻裹蒸糭約800克，每隻約1728卡，當中含有86克脂肪，約17茶匙油呢！

端午節將至，應節食物糭子已經開始在不少商店食肆推銷售賣，甚至有不少人已開始食糭。

今天回家甫踏進門，便傳來一陣香濃的糭葉味。原來，男朋友蒸了一隻裹蒸糭作晚餐，還興致勃勃地問我︰「吃晚飯了嗎？今天經過酒樓看到有裹蒸糭賣，便買了幾隻回家，我們share吃吧？」

我驚訝地說︰「幾隻？﹗你打算端午節增肥多少？」

自作聰明的男朋友回應道︰「營養師女朋友說過，糯米的卡路里跟白米相約，並不特別致肥！而且，我已把五花肉和鹹蛋黃去掉了，我想，跟一般白飯應該沒太大分別吧！」

▲ 端午節吃粽子，還是淺嘗為妙。（iStock圖片）

「大錯特錯！希望你沒跟其他人說糭子去掉餡料就不會致肥，否則，人家會以為是你的營養師女朋友教的呢！」我頓了頓，續說︰「一隻裹蒸糭約800克，每隻約1728卡，當中含有86克脂肪，約17茶匙油呢！去掉了五花肉和鹹蛋黃，的確減去了某部分脂肪，但製作糭子時，糭葉有機會掃上一層油或糯米亦會先拌入食用油；而且，五花肉中的脂肪亦會溶出再被糯米吸收。所以，絕大部分脂肪並不會被去掉呢！」

男朋友聽罷，當堂瞪大眼睛，表示不敢相信。

我一邊數手指一邊說︰「裹蒸糭加上額外沾豉油砂糖，吃掉一隻裹蒸糭便等於吃了8碗飯……」

男朋友聞言即說︰「我知錯了！你就跟我share今晚的卡路里好嗎？其餘的，我明天送給同事好了。」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）