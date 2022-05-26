【婚變傳言】苟芸慧與陸漢洋傳已離婚　苟姑娘：心情是複雜的

▲ 前TVB藝人「苛姑娘」苟芸慧（Christine）最近傳出與陸漢洋婚變消息。

前TVB藝人「苟姑娘」苟芸慧（Christine）最近傳出與陸漢洋已離婚，苟姑娘和陸漢洋於最近兩年也未有貼出二人合照，加上最近苟姑娘撰文抒發感受，令二人的婚變傳聞愈來愈多。

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久未放閃的苟芸慧於社交平台貼出最新的幕後花絮，並有感而發：

因為疫情，好耐沒有影相…竟然有啲唔習慣…好彩有同事朋友幫手，話時話，近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沫一樣消失了。

朋友們約起來吧！很掛念你們🥰

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曾為TVB旗下藝人的苟芸慧為2008年多倫多華裔小姐及2009年參加和國際中華小姐冠軍，其後加入TVB發展演藝事業，由於苟姑娘與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、岑麗香同為北美基督新教徒，她們自組祈禱小組「Amazing Esthers」且經常舉行聚會。

2017年陸漢洋向苟芸慧送上家傳鑽石鑲製的戒指求婚，他揚言已計劃好結婚，且於訪問中表示自己喜歡小孩子，但暫不考慮生育，希望能先享受二人世界。

2018年，苟芸慧與賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚，回港後舉行童話式婚宴，苟姑娘當時更戴上價值170萬鑽戒，閃爆全場。