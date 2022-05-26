【愛要及時】港男憶6歲時媽媽為他穿衣保暖　20年後兒子再為癌母穿最後一次衫

▲ 有網民最近分享與媽媽的一段往事，賺人熱淚。

愛要及時，最近有網民分享與媽媽的一段往事，賺人熱淚。網民憶述6歲時因頑皮而被老師懲罰，媽媽教導他「做錯事要承擔後果」，到他回校後才發現忘記穿上毛衣，此時媽媽趕至為他加穿衣裳。直至20年後媽媽因患癌怕冷，幾次要他趕到醫院送上外套。最終網民也告別了病塌上的癌母，並向媽媽承諾會踏實做人，「努力承擔自己的人生」。

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據網上討論區「連登」，一名男網民最近以《6歲時呀媽驚我凍，特登拎件冷衫俾我》為題發帖，憶述童年時與媽媽相處的一段往事。

在男網民6歲就讀小學一年級時，正值冬天，有一次他因為頑皮而被老師罰站一個禮拜，早會及小息都要站在特別隊，令他開始抗拒上學，這時媽媽就跟他說：

呀媽同我講：「做錯事就要承擔後果，你乖乖哋罰完之後就唔好咁曳」。

男網民被媽媽送上校巴，回校後就哭著站在特別隊。而他在上校巴之後，媽媽才發現仍然拿著他的毛衣。正當他哭著罰站時，突然見到媽媽拿著他的毛衣來到學校，網民形容「呢個畫面過咗廿年仲係歷歷在目」。在媽媽幫他穿上毛衣後就離開，而他亦沒有再哭，繼續罰站。

20年後男網民26歲，他的媽媽在半年內因癌症而反覆入院數次。有一天早上，媽媽7時就致電給他：

呀仔，我好凍呀，你可唔可以早啲拎多件褸俾我？

男網民感到很心痛，因為在這兩個星期，他已經把數件外套送去醫院給媽媽，但她虛弱到穿上外套都覺得凍。當日早上，網民再拿外套到醫院，求護士讓他早些進病房探媽媽。

進入病房，網民見媽媽很累地坐在床邊，向他微笑一下。他為媽媽穿上外套、洗臉，並餵她吃早餐。他捉著媽媽凍冰冰的手，忍著眼淚跟她說：

「放心啦，我會努力承擔自己嘅人生，踏實咁生活落去。」佢冇出聲，只係擠出廿年如一嘅溫柔微笑。

而喺同一個晚上，我喺佢床邊，好似廿年前咁樣嚎哭。

有幾天晚上，網民表示無時無刻都會想起跟媽媽相處點滴：「無論係開心定唔開心，諗諗下都會喊咗出嚟」不少網友也被男網民與媽媽的經歷所感動，並留言鼓勵他要保重：

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責任編輯：羅嘉欣