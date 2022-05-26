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【薪酬趨勢】公務員團體認為應按機制加薪　又指公眾觀感屬主觀看法

社會 11:01 2022/05/26

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公務員團體認為應按機制加薪，又指公眾觀感屬主觀看法。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會昨日（25日）確認薪酬趨勢調查，扣除遞增薪額，高中低層公務員的淨指標，分別是7.26%、4.55%及2.04%。有公務員團體指，明白加幅有爭議，但認為應跟隨機制，並有需要按指標調整薪酬。

香港公務員總工會主席馮傳宗在一個電台節目表示，薪酬趨勢調查數據反映本港去年情況，跟隨機制加薪將有助提升公務員士氣；而近期坊間討論提及「公眾觀感」，他指並非考慮公務員薪酬的六大因素之一，是完全主觀看法。他稱，明白市民或認為個別官員表現不理想，但認為不應與公務員加薪掛勾。

有個別官員或公務員的表現真的不理想，所以大家會有關心、留意，我們明白。想強調是否等同今次的年度薪酬調整要這樣掛勾，而這種看法是否完全正確？

香港高級公務員協會主席李方沖在同一節目表示，高層人員加薪幅度較大，相信或因移民等因素令大量人才流失，要加人工挽留人才，認為按機制「加足」合理。他認為，「公眾觀感」比較主觀，若政府最終不跟足機制，屬政治決定，並非他們可以控制。

明白可能政府內有技術或政治考慮，若一直滯後，今年不加足，下年可能有很大的負數。無論任何政治決定，我想工會、公務員或市民也會記著這數字，我們覺得跟足無問題，至於政治如何決定是政治操作，不是我們控制到。

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責任編輯：李榮忠

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