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【全球百大靚人】Jace阿Sa獲提名　著名音樂人與木村拓哉齊角逐做百大俊男

娛樂 11:38 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

今日再有新一輪入圍「全球百大俊男美女2022」提名名單公布。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」（The 100 Most Beautiful / Handsome Faces）選舉，今屆有不少香港藝人陸續入圍角逐。

今日（5月26日）再有最新提名名單公布，當中有歌手蔡卓妍（阿Sa）與陳凱詠（Jace）獲提名爭做「全球百大美女」。

最新影片推介：余德丞專訪

阿Sa+Jace上榜

目前在內地參加綜藝節目《乘風破浪3》的阿Sa，拍攝了一輯露纖腰靚相，當中以一頭及肩曲髮亮相，明艷照人。網站揀選了其中一張作入圍相片，相信必定吸引大批支持者投票。

而同樣擁有小蠻腰的宅男女神Jace，大擺誘人甫士，輕露事業線，展現性感時尚美。

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木村+Eric Kwok獲提名

至於「百大俊男」競選方面，向來是萬人迷的日本男神木村拓哉獲提名，網站選用了木村西裝骨骨的造型照，與其平日隨意復古風格的他大有不同。

另外，香港著名音樂人郭偉亮（Eric Kwok）也與木村拓哉一同入圍角逐。

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選舉惹爭議

由於「全球百大俊男美女」今屆網站增設課金而享提名權的新入圍方法，選舉的認受性備受爭議。因為粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是支持偶像並無不妥。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candler patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」或「美女」，年底才會推出正式的候選名單作公開投票。

撰文 : TOPick柴犬出動

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