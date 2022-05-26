【全球百大靚人】Jace阿Sa獲提名 著名音樂人與木村拓哉齊角逐做百大俊男
娛樂 11:38 2022/05/26
美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」（The 100 Most Beautiful / Handsome Faces）選舉，今屆有不少香港藝人陸續入圍角逐。
今日（5月26日）再有最新提名名單公布，當中有歌手蔡卓妍（阿Sa）與陳凱詠（Jace）獲提名爭做「全球百大美女」。
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阿Sa+Jace上榜
目前在內地參加綜藝節目《乘風破浪3》的阿Sa，拍攝了一輯露纖腰靚相，當中以一頭及肩曲髮亮相，明艷照人。網站揀選了其中一張作入圍相片，相信必定吸引大批支持者投票。
而同樣擁有小蠻腰的宅男女神Jace，大擺誘人甫士，輕露事業線，展現性感時尚美。
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木村+Eric Kwok獲提名
至於「百大俊男」競選方面，向來是萬人迷的日本男神木村拓哉獲提名，網站選用了木村西裝骨骨的造型照，與其平日隨意復古風格的他大有不同。
另外，香港著名音樂人郭偉亮（Eric Kwok）也與木村拓哉一同入圍角逐。
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選舉惹爭議
由於「全球百大俊男美女」今屆網站增設課金而享提名權的新入圍方法，選舉的認受性備受爭議。因為粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是支持偶像並無不妥。
粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candler patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」或「美女」，年底才會推出正式的候選名單作公開投票。
撰文 : TOPick柴犬出動