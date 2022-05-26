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【日日媽媽聲】袁文傑遺憾無緣送媽媽最後一程　感激太太張潔蓮陪伴走出傷痛

娛樂 11:58 2022/05/26

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無緣送媽媽最後一程憾與亡母合照不夠，袁文傑感激太太張潔蓮陪伴走出傷痛。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5月25日）播出的第6集，請來薛家燕、伍文生及袁文傑擔任嘉賓。

當中，袁文傑談及袁媽媽在2018年因病離世，令他傷心不已，與當時仍是女友的張潔蓮（Jackeline）之婚禮亦因此延期2年，袁文傑在節目中憶述媽媽離世情況時，還是忍不住數度哽咽。

原來袁媽媽離世當天，碰巧袁文傑要參與大型外景場口拍攝，但一心想陪袁媽媽「度過最後一段時間」的袁文傑，還是盡力與劇組協調，不停來回往返醫院及拍攝場地，可惜因袁媽媽情況反覆，最終袁文傑還是未能趕及見袁媽媽最後一面。

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感謝張潔蓮陪伴

袁文傑遺憾地說：「好記得再次趕去醫院，電梯門一打開，Jackeline坐喺張長櫈度，同我講你唔使咁趕…」袁文傑坦言全靠太太Jackeline的陪伴，才能從喪母傷痛走出來。

他續稱：「由媽媽走時開始，我無崩潰過，只係感覺個心好似慢慢畀嘢刮緊，多得Jackeline喺我身邊，佢無畀任何壓力我，我需要乜嘢，佢都盡量幫我。」

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可惜與母合照不多

袁文傑在節目中亦分享昔日與媽媽的相處點滴。

他坦言之所以能夠在娛樂圈堅持下去，全靠媽媽的支持以及無微不至的照顧：「無論我開工到幾夜，佢都會瞓住等我，煲番熱啲湯畀我飲。依家啲𡃁仔成日唔返屋企食飯，特別係唔飲嗰啖湯，遲啲就知味道。」

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袁文傑續指，很遺憾沒留下太多與媽媽的合照：「細個爸爸媽媽都要為口奔馳，邊有咁多閒情逸致買相機，去到近呢廿年環境開始好啲，但媽媽身體開始唔係咁好，睇番啲相見到佢都係比較憔悴。」

袁文傑又指媽媽還影響了他的做人態度：「佢教我做嘢要公平，唔好太過計算，我一直有記住。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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