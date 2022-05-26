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【燃油價格】機電署6月份下調車用石油氣價格　新價每公升4.84元至5.41元不等

社會 11:22 2022/05/26

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機電署6月份下調車用石油氣價格，新價每公升4.84元至5.41元不等。（資料圖片）

機電工程署今日（26日）宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在2022年6月1日至6月30日期間的車用石油氣上限價格。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4.84元至5.41元不等，減幅為每公升0.4元至0.41元。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

以下是在今年6月份適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格：

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責任編輯：李榮忠

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