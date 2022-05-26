【猴痘病毒】猴痘現蹤英美澳等逾10國家　一文看清猴痘症狀及傳播途徑等

▲ 10多個國家錄至少逾百宗確診及疑似猴痘個案。（路透社圖片）

全球逾10個國家近日接連出現「猴痘」（Ｍonkeypox）感染個案，包括澳洲、加拿大、德國等，爆發情況令人關注。雖然本港暫未接獲猴痘個案，但衞生署早前亦向私家醫生發信，提醒如有病人出等病徵，並有相關旅遊史，應向衞生署呈報。TOPick整合了有關「猴痘」的一系列資料。

「猴痘」是一種由猴痘病毒引起的疾病，根據世衞網頁顯示，截至上周六（21日）過去一周數據，累計錄92宗確診及28宗疑似個案，大部分患者為男同性戀者，料透過緊密接觸傳染。

部分受影響的國家及地區包括：

澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、以色列、意大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國

「猴痘」症狀及傳播途徑：

在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊癒。在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1-10％。

當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸 (例如透過性接觸)，亦可能令病毒人傳人。

治理方法：

本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前表示，正密切注視有相關情況，當局初步評估對香港的風險低。不過，他又形容海外個案無相關旅遊史，情況不尋常，會密切注意爆發情況。

雖然本港暫未接獲猴痘個案，不過由應「猴痘」的爆發情況受到全球關注，衞生署製作「猴痘」專題網頁供市民參考，又提醒市民如前往受猴痘病毒影響的地方，應該採取預防措施以減低受感染風險。

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記者：TOPick港聞組