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【Super Tiger】TVB男團Super Tiger大換血　羅天宇離團變7人組合

娛樂 12:59 2022/05/26

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TVB於大年初一（2月1日）派出由「C位」羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳共10人組成限定男團Super Tiger跟觀眾拜年。

在3個多月後，Super Tiger出現成軍後首次「大換血」，變陣成為7人男子組合，網民於討論區內指：「組咗有幾耐, 咁快cut人？」、「有冇破團隊最短紀錄改人數」、「咁快就少咗人 會唔會一兩星期後得返3個人」。

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Super Tiger重組

組合由10人變成7人，「C位」羅天宇、鄒兆霆、曾展望（GM）、林俊其、魏柏豪、李紹堅已不在隊中，改由許俊豪、丘梓謙、劉展霆、宋懿芳，再與新成員葉泓聲（Gordon）、林子超、邵展鵬組成全新陣容的Super Tiger。

組合只是期間限定出現，或許一眾前成員只不過要拍劇而未可配合檔期。而過往Super Tiger在節目內勁歌熱舞引起網民討論，並跟ViuTV熱捧的人氣男團MIRROR、ERROR和P1X3L作比較，又被指「咪嘴」、「舞步唔齊」。

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「天堂鳥」二子團聚

許俊豪（Lincoln）、葉泓聲（Gordon）於2014年成軍組合天堂鳥，Gordon更是組合中的隊長。組合擁有成名作《登陸太陽》，可惜成員和唱片公司一致決定於2021年3月解散組合。同為簽約「邵氏兄弟」的Lincoln、Gordon再加入男團，真的是「再續前緣」了。

而林子超曾因參演《宮心計2深宮計》中「陳茗風」一角而備受注目，熱愛跳舞的他也開辦幼兒舞蹈課程，也在2020年與好友楊柳青合資40萬開辦健身藝術學校。至於另一新成員邵展鵬則曾參演《愛．回家之開心速遞》演高正一。

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再次亮相大騷

全新陣容Super Tiger的將與小生袁偉豪於本周六晚的《萬眾同心公益金》合作，獻唱「歌神」張學友的名曲。

TVB娛樂新聞台拍下眾人排舞時大騷舞技，袁偉豪指實在時太索氣、十分緊湊，他提起自己已很多年沒在直播節目中勁歌熱舞，對於是次加入演出也感年輕。新加入Super Tiger的Gordon表示很開心與大家一起玩。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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