【家品速報】Nespresso全新Vertuo馥旋系列　最新型號咖啡機＋33款新咖啡口味粉囊

▲ Nespresso 推出全新Vertuo馥旋系列，包括最新型號Vertuo Next咖啡機，售價$1,988。(品牌提供)

繁忙上班族，每天醒神總要靠一杯咖啡。Nespresso 知道大家的需要，自推出全新咖啡沖調系統的Vertuo馥旋系列以來，其創新科技為各地咖啡愛好者提供一系列咖啡風味和杯量選擇，深受歡迎。

因而品牌便把Vertuo Next咖啡機及33款全新馥旋系列咖啡口味帶到香港店，此咖啡機配備獨特Centrifusion專利科技、內置鐳射條碼掃瞄器和專為不同配方設定的沖調技術，憑輕觸按鈕即可隨心選擇5種咖啡杯量。無論是午後一杯40毫升的espresso醒腦提神，還是午聚時與朋友共享一大杯535毫升的carafe ，咖啡迷們只需安坐家中，便能從林林總總的咖啡選擇中享受升級醇香滋味。

▲ Vertuo Next提供5種咖啡杯量選擇，配合咖啡飲用者的不同需要。(品牌提供)

全新的Centrifusion技術，結合了離心力和浸泡程序，呈現高效萃取過程。Vertuo Next咖啡機以每分鐘轉速4,000次的速度轉動粉囊，並以最佳溫度和水流，精心萃取出品牌每款咖啡配方獨有的風味和香氣，調配成每一杯完美的咖啡。轉動過程分成兩個階段，第一階段以高轉速創造出 別樹一格的咖啡油脂；第二階段則減慢轉速，溫和提煉咖啡的香氣。

同時， 先進的條碼掃瞄系統會自動掃描每個咖啡粉囊上的條碼，然後設定合適的沖調參數，精準調整注水時間、流速、浸泡時間和水溫、水流以及水量。

各種技術同步進行，構成一個讀碼、浸泡、沖調、風乾四合一的簡易沖調系統，每一杯咖啡均綴有品牌的特色濃滑咖啡油脂。這層鋪在咖啡面的精華由水分、空氣和咖啡油自然形成，不但能為咖啡注入醇滑綿密的口感，亦能封存咖

啡的熱力和內藏的揮發性化合物。

▲ 凡訂購Vertuo Next咖啡機即可獲贈Nomad隨行咖啡樽(大 杯、卡 其 綠)一個。(品牌提供)

Vertuo Next提供5種咖啡杯量選擇，包括Espresso(40ml)、Double Espresso(80ml) 、Gran Lungo(150ml)、Signature(230ml)及全新Carafe Pour-Over Style(535ml)，這款新式粉囊只需一粒便能沖調出一大壺咖啡，最適合與親友共享香醇滋味。

咖啡機定價為$1,988，凡訂購Vertuo Next咖啡機即可獲贈Nomad隨行咖啡樽(大 杯、卡 其 綠)一個，由現在起於各間Nespresso香港專門店、網頁、顧客服務中心及Nespresso手機應用程式發售。

記者：郭秀芳