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【尚食】吳謹言神還原劇中新奇菜式「榴槤燉雞湯」　公開8大步驟竟嗌好吃？

娛樂 12:57 2022/05/26

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吳謹言神還原《尚食》中的新奇菜式「榴槤燉雞湯」。

TVB播出的內地劇集《尚食》由吳謹言、許凱主演，《尚食》是以明朝為時代背景的古裝劇，集結了美食、傳統文化及宮鬥等元素，加上劇集由內地著名製作人于正率領《延禧攻略》班底打造，因此劇集被譽為美食版《延禧攻略》。

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【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團　與許凱再續「延禧CP」前緣

壁咚示愛

姚子衿（吳謹言飾）與朱瞻基（許凱飾）在劇集頭7集均是失之交臂，直至昨晚（25日）播出的第8集，兩人終於正式碰頭，除朱瞻基上演甜度爆錶的「書櫃壁咚」外，二人更會瘋狂耍花槍，令一班吊足癮的觀眾看得心肝仔卜卜跳。

昨晚另一焦點，是子衿大膽向朱瞻基告白：「我心悅你！我為您所做的，是一個女子為傾慕的男子去做的。」如此直率兼突如其來的告白，明顯殺朱瞻基一個措手不及。據知之後劇情，瞻基將使出更多「冧女絕招」，絕對值得期待。

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神還原「榴槤燉雞湯」

另外，昨晚劇情講述尚食局要為海外使者準備膳食，殷紫萍（何瑞賢飾）竟然選擇以榴槤入饌，炮製出「榴槤燉雞湯」。由於相關配搭著實新奇，吸引女主角吳謹言自發性拍片還原相關菜式與粉絲開心Share。

片段所見，吳謹言親自到超市搜購食材，未知是因飾演廚娘「日子有成」，還是本身已有下廚習慣，謹言處理食材時有板有眼，且製成品賣相當不錯，可謂神還原劇中的「榴槤燉雞湯」。吳謹言試吃後表示：「嘩！有幾年沒有吃過這麼好吃的東西，簡直太幸福了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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