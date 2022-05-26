  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法

育兒經 13:12 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

育兒專家Vinic爸爸建議家長遇上「天線得得B」同類事件時，應如何處理小朋友的情緒。

旺角朗豪坊玩具店KKplus發生男童挨跌1.8米高「天線得得B」公仔，父母需即場賠償3萬多元，事件引起全城關注，並擔心男童會否留下心理陰影。育有3孩的育兒專家李灝濂（Vinic爸爸）在facebook專頁發文教路，家長遇到同類事情時，應如何處理小朋友的情緒。

最新影片推介︰

跌咗嘢，試吓唔好急。天線得得B太多人評論誰是誰非，何不反思一下，感受一下小朋友那小小心靈的感受。這些事情可能都會落在我們身上，我們又如何處理呢？

事情發生前：

• 父母可以在進入高危店舖前，跟孩子先交代一下，（預咗唔聽）總比沒提點好
• 沒信心安全逛店，可以不進入店舖

事情發生後：

• 不破口大罵，不怪責，先穩定孩子情緒（試想像孩子當時心情）
• 冷靜、心平氣和，令孩子感覺我們同在
• 理性處理事件，不要在過程中令孩子感到「責任全在自己身上」

過後：

• 留意孩子心情，會否處於驚慌、不安、自責？
• 慢慢解釋承擔責任的行為。
• 解釋清楚，責任結果有時未必跟應付責任成正比。（孩子心中「打爛嘢」的責任，跟巨額賠償不成正比）
• 孩子情緒仍處於不安，尋求輔導協助

每當事情發生，處理得好，除了能完滿解決事件外，還可拉近跟孩子的關係。當父母以「接納」令孩子感到父母包容與同在，產生安全感，往往比事情本身更重要。所以，跌咗嘢，試吓唔好急，先照顧好孩子情緒再處理事情好了。

【文章獲Vinic爸爸授權刊出】

—----------------
作者簡介︰
3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : Vinic爸爸

相關文章

【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
11:30 2022/05/24
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
12:02 2022/05/25
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
12:19 2022/05/25
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？

你可能感興趣

【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
11:30 2022/05/24
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
12:02 2022/05/25
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
12:19 2022/05/25
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
家庭教育 情緒管教 育兒心得 幼兒教育 輔導 網絡熱話 朗豪坊

最高瀏覽

【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
10:48 2022/05/25
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫