【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法

▲ 育兒專家Vinic爸爸建議家長遇上「天線得得B」同類事件時，應如何處理小朋友的情緒。

旺角朗豪坊玩具店KKplus發生男童挨跌1.8米高「天線得得B」公仔，父母需即場賠償3萬多元，事件引起全城關注，並擔心男童會否留下心理陰影。育有3孩的育兒專家李灝濂（Vinic爸爸）在facebook專頁發文教路，家長遇到同類事情時，應如何處理小朋友的情緒。

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跌咗嘢，試吓唔好急。天線得得B太多人評論誰是誰非，何不反思一下，感受一下小朋友那小小心靈的感受。這些事情可能都會落在我們身上，我們又如何處理呢？

事情發生前：

• 父母可以在進入高危店舖前，跟孩子先交代一下，（預咗唔聽）總比沒提點好

• 沒信心安全逛店，可以不進入店舖

事情發生後：

• 不破口大罵，不怪責，先穩定孩子情緒（試想像孩子當時心情）

• 冷靜、心平氣和，令孩子感覺我們同在

• 理性處理事件，不要在過程中令孩子感到「責任全在自己身上」

過後：

• 留意孩子心情，會否處於驚慌、不安、自責？

• 慢慢解釋承擔責任的行為。

• 解釋清楚，責任結果有時未必跟應付責任成正比。（孩子心中「打爛嘢」的責任，跟巨額賠償不成正比）

• 孩子情緒仍處於不安，尋求輔導協助

每當事情發生，處理得好，除了能完滿解決事件外，還可拉近跟孩子的關係。當父母以「接納」令孩子感到父母包容與同在，產生安全感，往往比事情本身更重要。所以，跌咗嘢，試吓唔好急，先照顧好孩子情緒再處理事情好了。

【文章獲Vinic爸爸授權刊出】

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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