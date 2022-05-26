【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸

▲ 電飯煲薑蔥霸王雞。

有時候太忙，可以「煮飯唔睇火」節省時間！身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了「電飯煲薑蔥霸王雞」食譜，健康得來又「快靚正」，不用「睇火」可以零失敗完成！

▲ 材料。（圖片獲Missta愛。下廚授權轉發)

材料：

新鮮雞 1隻 薑片 4片 蔥 3-4束 乾蔥 4粒

醃料：

鹽 1.5茶匙 胡椒粉 1/2茶匙 紹興酒 1湯匙 蔥 1束 薑 2片

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做法：

1. 雞去頭頸和腳，將雞洗乾淨，瀝乾水份，下醃料，內外抹勻，蔥和薑塞進雞腔內，放入雪櫃醃最少2小時或最好過夜。

2. 將蔥、薑和乾蔥鋪在電飯煲底，放入醃好的雞，雞胸向下，將剩下的醃料倒入煲內。

3. 蓋上，按「煮飯」（普通煮飯），烹煮至跳掣，再焗多10分鐘，打開完成。

小貼士：

1. 可以撕開做成手撕雞，配麻醬享用。

2. 醃雞也可以買一包鹽焗雞粉，更方便。

3. 薑蔥雞可以配薑蓉或海南雞醬享用。

4. 電飯鍋底的雞油可以保留來煮飯，可以做出美味的油雞飯。

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以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文