【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞 「快靚正」懶人料理滿足食肉獸
休閒消費 12:42 2022/05/26
有時候太忙，可以「煮飯唔睇火」節省時間！身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了「電飯煲薑蔥霸王雞」食譜，健康得來又「快靚正」，不用「睇火」可以零失敗完成！
材料：
|新鮮雞
|1隻
|薑片
|4片
|蔥
|3-4束
|乾蔥
|4粒
醃料：
|鹽
|1.5茶匙
|胡椒粉
|1/2茶匙
|紹興酒
|1湯匙
|蔥
|1束
|薑
|2片
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做法：
1. 雞去頭頸和腳，將雞洗乾淨，瀝乾水份，下醃料，內外抹勻，蔥和薑塞進雞腔內，放入雪櫃醃最少2小時或最好過夜。
2. 將蔥、薑和乾蔥鋪在電飯煲底，放入醃好的雞，雞胸向下，將剩下的醃料倒入煲內。
3. 蓋上，按「煮飯」（普通煮飯），烹煮至跳掣，再焗多10分鐘，打開完成。
小貼士：
1. 可以撕開做成手撕雞，配麻醬享用。
2. 醃雞也可以買一包鹽焗雞粉，更方便。
3. 薑蔥雞可以配薑蓉或海南雞醬享用。
4. 電飯鍋底的雞油可以保留來煮飯，可以做出美味的油雞飯。
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責任編緝：蕭雅文