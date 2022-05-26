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【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸

休閒消費 12:42 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

電飯煲薑蔥霸王雞。

有時候太忙，可以「煮飯唔睇火」節省時間！身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了「電飯煲薑蔥霸王雞」食譜，健康得來又「快靚正」，不用「睇火」可以零失敗完成！

材料。（圖片獲Missta愛。下廚授權轉發)

材料：

新鮮雞 1隻
薑片 4片
3-4束
乾蔥 4粒

醃料：

1.5茶匙
胡椒粉 1/2茶匙
紹興酒 1湯匙
1束
2片
    點擊圖片放大
    +8
    +7

做法：

1. 雞去頭頸和腳，將雞洗乾淨，瀝乾水份，下醃料，內外抹勻，蔥和薑塞進雞腔內，放入雪櫃醃最少2小時或最好過夜。

2. 將蔥、薑和乾蔥鋪在電飯煲底，放入醃好的雞，雞胸向下，將剩下的醃料倒入煲內。

3. 蓋上，按「煮飯」（普通煮飯），烹煮至跳掣，再焗多10分鐘，打開完成。

小貼士：

1. 可以撕開做成手撕雞，配麻醬享用。

2. 醃雞也可以買一包鹽焗雞粉，更方便。

3. 薑蔥雞可以配薑蓉或海南雞醬享用。

4. 電飯鍋底的雞油可以保留來煮飯，可以做出美味的油雞飯。

最新影片

以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

了解更多Missta愛。下廚：YouTubeFacebookMissta愛。下廚Blog

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責任編緝：蕭雅文

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