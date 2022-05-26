【大鬧琴行】興趣班推出新店優惠平過舊店　家長要求回水：你黑店嚟㗎

▲ 琴行分店優惠，竟然令舊客不滿。

商家有時會因應時間或地點不同，針對不同顧客，制定不同價格和優惠。不過有在琴行為子女報讀興趣班的家長，就對琴行推出的新店優惠大感不滿，因其子女正是以原價報讀舊店的課程。該家長指責琴行不同分校，不同價錢，屬「黑店」所為，要求退款或退差價。

有琴行店主向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享其被一位家長「纏上」的經歷。事主表示，琴行最近新開「分校」，兩店距離頗遠。為慶賀新分店開業，同時為推廣琴行的課程，就推出為期一個月的新店報名優惠。然而某日「本校」（舊店）打烊之際，一名以前在舊店報名，小朋友已學琴一段時間的的舊生家長「突然大力推門入內，目露凶光，一開聲就盤問」。

該家長怒氣衝衝，一開口便質疑琴行不同學生報名的價格不同，又斥琴行為黑店，「喂！你而家學費咩價？！點解同一級程度，你哋平咁多！你黑店嚟㗎！回水！」

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起初琴行老闆不解，詢問緣由，對方則表示，有其他在琴行「分校」報名的學生，價格比自己報名時便宜，「呀邊個同邊個（分校新報名小朋友），點解佢哋咁平！你間黑店嚟㗎！」事主此時才恍然大悟，解釋「唔係，其實佢兩個喺分別推廣期報名，所以學費先唔同啫」。而家長就繼續怪責事主之前未有向其說明分店有優惠。事主續解釋，「但優惠講明只適用分店，同埋優惠期都過晒喇。」

惟該家長仍窮追猛打，要求退款及要求日後以優惠價學琴，「我唔理你咩分校正校，一句講，一係退返錢俾我，仲要之後收我優惠價，唔喺我唔會再俾個仔喺你間嘢學！為人師表，呃人錢！」琴行老闆則「企硬」，表示已經報名的課程不能退款，「冇得咁㗎，你可以之後唔學，但之前上口咗堂嘅錢無得退㗎」。

雙方你來我往，在退款和優惠問題上糾纏，家長則突然舉例，「你有冇講過麥當勞間間優惠唔同？人哋大把分店，你得一間分店，好巴閉？」而琴行老闆則打斷家長，反問「麥當勞又真係有啲分店唔同價錢喎，你唔知？」該家長聽後啞口無言，就此作罷離去。

本以為事情告一段落，詎料琴行老闆其後某日在同一間餐廳與該家長鄰桌。家長則叫來侍應，指桑罵槐道，「我叫A餐，人哋又叫A餐，點解唔同價？」侍應則大感無辜，回應「人哋下午茶，你午餐，咪唔同價囉」。尷尬場景令事主則在一旁竊笑，而該家長仍全程在一旁不停「念經」，後來每次經過琴行門口都大大聲批評「黑店」，情況差不多維持了2年。

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帖文一出，不少網民都忍俊不禁，留言取笑文中的家長。有人也直指，店鋪租金也非每間都一樣，價格不同並非無理。有網民則指出「唔好話麥當勞啦，超級市場唔同地方唔同價錢。」

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳