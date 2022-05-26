【學好中文】補習老師研發圖像化字形學中文 融入多感官元素開啟學習樂趣

▲ Thomas認為中文字學習可從多感官學習方式着手，如透過講、聽、看、寫，甚至動作等方式。（黃建輝攝）

有說中文是世界上最難學懂的文字之一，懂得發音之餘，也要記得字形結構，對於有特殊學習需要的學生，或是非華語人士來說，讀寫均艱難得令人想逃避。兩位補習老師Ada Lee和Thomas Tsang，便為此研發出中文字學習策略STRAW（說文識字），以圖像化的字形，以及簡單易記的提示句來演繹文字，重新找回學習中文字的樂趣。

Ada和Thomas在補習班上不時遇上有特殊學習需要的SEN學生，如讀寫障礙、專注力不足、發展遲緩等，他們在學習中文字方面深感困難，傳統抄寫背誦方式的效用近乎零，這成了啟發他們打造中文字學習策略STRAW（說文識字）之契機。

由資料搜集、學術文章研究，到設計、畫圖等，歷經了數年時間，STRAW終於在去年書展正式登場，現時有約50間學校和機構添置了這套教學工具，甚至有特殊學校用作教導常規中文課程之用，從中也引起不少老師反思傳統的中文教學方式。

▲ 熟習單字後，可嘗試將不同字組合出另一個字，以「人」和「木」便成了「休」。（黃建輝攝）

傳統學習方式失效

補習老師一向專治疑難雜症，Ada笑說家長在試過無數辦法也失敗後，才將教導中文的重任寄望在補習老師身上。「中文作為香港人的第一學習語言，坊間普遍存有很多假設，如認為多寫多抄就能掌握，或是老師有耐性多教幾次就可以。事實上是這種學習方法沒效果，試多少次也無用。」她亦見即使學校加設輔導班，老師多是將講課速度再放慢，就算將課文的每一句都講解，對學習亦沒甚助益。Ada曾遇到一位非華語的小三學生，他的中文閱讀能力極弱，只有幼稚園程度，很明顯對傳統的中文學習方式適應不良。

STRAW正是Speak To Read and Write的縮寫。既然抄寫方式失效，倒不如另闢途徑從多感官學習方式着手。STRAW是一套卡片，每張卡均寫有中文單字，配以相關圖畫和簡單提示句子。當中融入了聽覺和動作元素，以多個記憶點來加強對中文字的印象。如「田」字便以「四塊田地」來表達，令人一講便能記起字體的結構，而提示句子亦有英文繙譯，方便非華語人士學習。

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融入多感官元素

Ada說：「即使能操多國語言的人，他們可能聽講中文好流利，但極少數會懂得寫中文字。就如phonics的出現是為了非英語人士而設，母語為英文的人根本毋須要學。」STRAW完全有別於透過視覺辨認，再抄寫的傳統方式。以「自」字為例，提示句為「用左手給自己一個大拇指」，令人一看到左手或這個手勢動作，便會聯想起「自」字，毋須再依賴死記硬背。

至於較複雜的字便用砌積木的形式來表達，按字形、字義分別化身為最基本、最簡易的元素，透過提示句在腦中構成圖像，建立字形的概念，再閱讀圖像化文字來理解字義，加深對字的認識及印象。

Thomas指，詞形、詞義是中文字獨有特色，他們在設計字體相關圖畫時，必定以簡單易明易記為準則，箇中可謂費煞心思。如「日」字在古文中有太陽的意思，某次學生卻反問為何字中間有一條綫，他們便靈機一動，以「日出地平綫」為提示句，簡潔易記。

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創意添學習樂趣

活潑的學習方式很多時更有效果，Thomas直指學習不一定要坐定定看書寫字才算，當家長掌握了STRAW的學習特色，可將中文字跟日常生活結合，如有機會帶小朋友看日出，看着太陽自地平綫上升起，正好跟「日」字的圖畫聯想接軌，小朋友自然對「日」字印象深刻。

除此之外，此學習方式還可啟發創意，以「生」為例，則用了「牛一歲生日」為提示句，後來有老師提出「三層生日蛋糕」的另一種演繹方式。Thomas說：「創作過程讓學習者認真思考每個文字的種種元素，更能體驗到中文字的美。」

中文學習是需要循序漸進，由單字學起，進而將單字組成詞語，利用不同字卡組成不同的字或詞，如「日」和「月」便成了「明」，可以聯想出太陽月亮很光亮的意思。「即使是無厘頭的字詞，只要講得通，能夠建立聯想，學懂就可以，潮語都是這樣來的。就如我自創的組合詞『明田』，便解作發光的田。」

Thomas記得某次在教「品」字時，以「用口去品嘗」來介紹，學生很快便記得此字，接下來再講相關詞語「品牌」，有學生即時想到他最喜歡的薯條漢堡包，以M字加兩隻眼睛作為「品牌」的聯想，令學習添上趣味。

記者：劉妙賢