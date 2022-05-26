【我要去旅行】布吉旅遊套票$499包4晚酒店　送$500機票現金劵及一天遊

▲ Nipa Resort為傳統泰式設計的4星酒店，勝在房價親民而且位置方便。（相片提供：KKday）

泰國已正式開關，相信不少期待已久的港人也相當心動，如正在物色布吉酒店，這個KKday套票絕對超值。4晚布吉酒店連早餐只需$499，更送HK Express泰國機票$500現金劵、1天布吉專車遊，價錢極為吸引。

▲ 泰國已率先開關，歡迎全球旅客免隔離入境。（相片提供：KKday）

套票包4晚布吉4星級酒店連早餐，為Nipa Resort, Patong Phuket 或 SLEEP WITH ME HOTELdesign hotel @ patong 或同級，兩間均位於熱鬧的芭東市中心，前往海灘、夜市及餐廳亦相當方便，更可自選酒店升級優惠，每位加$100或$300升級至5星級酒店。

另送HK Express $500現金劵，適合用作購買泰國機票。1天布吉專車遊以泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》為主題，到訪劇內景點包括網寮斗母宮、九天宮、布吉舊城及蓬貼海角等等。

▲ 如想入住靚Resort，每人加$300可升級入住位於Kathu的Crest Resort & Pool Villas Phuket。（相片提供：KKday）

預訂日期由即日至2022年6月30日，旅遊日期由6月1日至10月31日。最少二人成行，必須先於泰遊局網站註冊為會員才可享用優惠。如套票因疫情而導致未能出發，更可申請延期，但就需按實際出發日期補回酒店差價。旅遊套票可於KKday官網上訂購。

記者：張頌婷