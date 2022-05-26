【賭王孻女】學霸何超欣清華大學碩士畢業　豪門千金22歲擁至少7億身家

▲ 超欣不單靚女，而且還是學霸。

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣曾被爸爸盛讚「靚到不得了」，而超欣不單止靚女，學業成績同樣出類拔萃，今年22歲的她，在美國麻省理工學院（MIT）主修管理和建築畢業後，再被清華大學蘇世民書院取錄，升讀碩士，主修中國公共政策。日前何超欣在校園內的湖邊身穿漢服，手執摺扇拍了一輯畢業照，她手執摺扇、長劍等道具，一時又翩翩起舞，一時就仰頭望天，仙氣十足，連攝影師都大讚：「骨相真的很美，氣質絕佳。」

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超欣自小就品學兼優，小學時就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，雖然獲英國劍橋大學取錄，但最後她選擇了美國麻省理工學院（MIT）。自小已學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的何超欣經常出席名流宴會，她曾在2017年獲邀出席巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes），絕對是一位文「舞」雙全的千金。

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超欣於MIT主修管理和建築時，是麻省理工學院金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國搭建平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組職活動等。

超欣就讀的清華大學蘇世民書院（Schwarzman College）大有來頭，書院提倡培養世界未來領袖，由美國黑石集團董事長蘇世民（Stephen Schwarzman）於2013年4月，以個人名義向清華大學捐贈1億美元（約7.8億港元）創立「蘇世民學者」獎學金項目，2016年招收第一屆學生。

何家豪門出身的何超欣，家族家底豐厚，早在2016年四太梁安琪就斥資13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時她指「買樓係畀女兒學投資」，當中屬於何超欣的單位是Mount Nicholson的9樓A及B室，當時購入價為6.464億元，兩單位的實用面積為4,566及4,289平方呎，有指此單位曾以天價月租120萬元租出。

去年6月何超欣與家姐何超盈再被爆合共斥資5,939.94萬元購入山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson的6個車位，平均每個車位成交價989.99萬元，保守估計何超欣身家至少有7億，相當厲害！

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責任編輯：王明芳