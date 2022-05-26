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【黃牛炒飛】MIRROR紅館騷門票炒至4百萬元？　細數香港演唱會「黃牛癲價」

娛樂 13:04 2022/05/26

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門票被炒天價？

人氣男團MIRROR將於7至8月份在紅館舉行演唱會，昨日（5月25日）宣布再加開2場，總共開12場騷，而且又指將推實名制售票，打擊炒風。

不過，實名制似乎反令該批門票變得更矜貴，更創「新癲價」，有黃牛黨把門票炒至460萬元一張，雖然未知是否有價有市，不過認真誇張。

其實多年來有不少歌手在港開騷，雖然未至於炒至460萬元那麼誇張，但也炒得過份！

最新影片推介：余德丞專訪

【Mirror演唱會】12場公售門票引入實名制　康文署稱盼減門票炒賣機會

周杰倫

台灣天王周杰倫（Jay）於2016年在香港宣布開6場演唱會，全港Jay迷熱切期待，不惜捱眼瞓通宵排隊買門票。當時同樣引起一陣「抄飛潮」，有賣家將1,080元炒高至12倍要約13,000元。

而內地拍賣網則有大量賣家「聲稱」有Jay演唱會飛「代售」，最誇張是有人標價888,888人民幣（約103萬港元），還聲稱「門票均以主辦方指定正規票點出票，所售100%為真票」。

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張學友

歌神張學友的《學友。經典》世界巡迴演唱會於2016年底揭幕，2019年1月重返紅館舉行《學友。經典－香港站。再見篇》最終站，當然引起不少歌迷紛紛撲飛，門票亦以秒速售罄。

當時有二手演唱會門票網站已迅即稱可出售張學友演唱會門票，最貴門票980元更一度出價至9000元！而且第一排靚位更炒到9,999元，即使被炒貴10倍，同樣是有價有市。

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陳奕迅

陳奕迅（Eason）於2019年相隔6年再開紅館演唱會《Fear and Dreams》，於12月9日起共演15場，加上當時Eason已相隔多年沒有開騷，令不少歌迷期待已久。

有些售票網更出現黃牛炒價，在熱門日子如平安夜和聖誕門票更出現癲價，例如12月24日平安夜，最貴的980元門票放售至5位數字，最癲更有開價28888元。而Eason的頭場門票第一行，更炒價高至3萬，比起原價980元貴足30倍！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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