【親子好去處】現崇山商場「夏日全方位玩樂學習」 6至7月推STEM趣味科學工作坊

▲ 現崇山商場推「夏日全方位玩樂學習」。

黃大仙的現崇山商場在今個夏天會提供一站式多元學習玩樂體驗，包括懷舊藝術、STEM趣味科學工作坊及玩味十足的扭蛋主題樂園。6至7月好玩推介有恐龍科學夏令營，讓小朋友以有趣方式探索新知識。

恐龍科學夏令營

與 Big Bang Academy合辦以恐龍為主題的科學夏令營，小朋友化身小小考古學家，通過生動有趣的動手實驗，滿載而歸的除了實驗成品，還有滿滿的恐龍科學知識。

恐龍蛋及牙齒工作坊：製作恐龍蛋及牙齒，用蘇打粉覆蓋恐龍，再用檸檬酸溶解小蘇打粉尋找恐龍。

日期：2022年6月11日(星期六)及12日（星期日）

時間：2-4pm

名額：32名費用: 免費 (需讚好及追蹤民坊Facebook及Instagram專頁)

恐龍絕種工作坊

是火山還是小行星？孩子們會學做火山噴發和酸鹼，並用錫紙做一個小行星，從中教授他們恐龍為何會絕種。

日期：2022年7月2日(星期六)及3日（星期日）

時間：2-4pm

名額：32名

費用: 免費 (需讚好及追蹤民坊Facebook及Instagram專頁)

挖掘化石工作坊

小朋友可以享受考古挖掘的快感！在化石中掘出恐龍化石、恐龍骨骼、滄龍牙齒等。導師將從中告訴他們各種驚人的恐龍趣聞。



日期：2022年7月23日(星期六)及24日（星期日）



時間：2-4pm



名額：32名



費用: 免費 (需讚好及追蹤民坊Facebook及Instagram專頁)



報名方法：網上報名 (https://bit.ly/3LH0FSA)

責任編輯：王明芳