【靚太安樂窩】4招超實用蝸居空間放大術　專家教揀傢俬用色讓寬敞度倍增

▲ 除了增設鏡子外，大家都可以嘗試用其他方法增加家居空間感。

香港寸金呎土，若要令到家居空間感增大，除了斷捨離外，大家亦可以從裝修著手。TOPick就找來裝修佬為大家分享4招增加家居空間感技巧。

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4種空間放大法

1.配色法

▲ 設計用色可直接影響空間感。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

如米色、白色等的淺色調是「膨脹色」，令視覺對物體產生放大及後退錯覺，所以於空間最大平面面積使用，就能產生空間放大的視覺。

另一方面，淺色調相對深色調更能反射光線，引入自然光的話會使空間感覺更明亮，同樣有放大的效果。

小貼士：如果想用顏色擴大空間，又不想全部牆身同一種顏色太單調，可考慮選一幅牆作淺色調或相對中性的柔和色調作特色牆。然後在傢俱、地板上也用點綴的方式，挑選一至兩件比牆身色更柔和色調的家品，就能增加層次感。

2.鏡面設計

鏡面可以讓人有增加空間的錯覺。而玻璃、亞加力膠、反光漆料及金屬等亮面或通透感強的建材也有同樣效果。

亮面物料或建材加設位置

玄關鞋櫃旁可加一塊鏡，令進屋時有空間延伸的視覺效果，也方便出門時照鏡，一舉兩得。

飯廳也能加設鏡子，令用餐時也能感受到寬敞感，燈光折照同時亦令飯廳更明亮。

衣櫃門板加設反光材質，既可隱藏衣櫃又減少房間壓迫感。

櫃的底邊或頂部收邊用鏡子圍邊，能放大整體空間效果。

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3.開放式設計

如果家居沒有過多的硬性間隔，視覺能延伸空間感就會變大，因此建議盡可能在所有公共區域也使用開放式或半開放式設計。

建材推介

玻璃趟門：穿透性的玻璃建材，可達到分隔空間的效果，又可以增加室內的時尚設計感。

半身牆：現在不少香港室內設計流行砌半高的牆當作電視背牆，站起來或走動時視覺便不會被阻礙，空間感與實用兼備。

廚房中島或玻璃設計：只要符合法例，把廚房改為開放式配合中島或吧檯，或上方用半開放式玻璃分隔油煙。

4.傢俬選購

以下幾點能助你找到天地牆以外，合適增加空間感的傢俬。

有細腳的傢俬：讓人有種輕盈感覺，如日本及北歐風的傢俱設計既可減少累贅感，又可拉高整個空間的視覺效果。

低矮傢俬：可以營造出天花板拉高的錯覺，站起來時視線所及處便會顯得寬敞。另外選擇淺色、穿透性強、輕盈、柔軟的款式就能大大提升空間感。

多功能傢俬：盡量減少傢俬數量及體積，考慮一物多用，例如茶几連工作桌、可摺疊及收納的椅子。也可考慮直接使用收納櫃作為間隔牆，同時劃分空間。

把大型傢俬化身為牆：面積較大電視櫃、櫥櫃等訂造成櫃面與牆身同色調，務求令它與牆身融為一體，視覺從遠方看過來就會感覺線條順暢，大增舒適感和空間感。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧