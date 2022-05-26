  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】4招超實用蝸居空間放大術　專家教揀傢俬用色讓寬敞度倍增

休閒消費 16:54 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

除了增設鏡子外，大家都可以嘗試用其他方法增加家居空間感。

香港寸金呎土，若要令到家居空間感增大，除了斷捨離外，大家亦可以從裝修著手。TOPick就找來裝修佬為大家分享4招增加家居空間感技巧。

最新影片推介

4種空間放大法

1.配色法

設計用色可直接影響空間感。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

如米色、白色等的淺色調是「膨脹色」，令視覺對物體產生放大及後退錯覺，所以於空間最大平面面積使用，就能產生空間放大的視覺。

另一方面，淺色調相對深色調更能反射光線，引入自然光的話會使空間感覺更明亮，同樣有放大的效果。

小貼士：如果想用顏色擴大空間，又不想全部牆身同一種顏色太單調，可考慮選一幅牆作淺色調或相對中性的柔和色調作特色牆。然後在傢俱、地板上也用點綴的方式，挑選一至兩件比牆身色更柔和色調的家品，就能增加層次感。

2.鏡面設計

鏡面可以讓人有增加空間的錯覺。而玻璃、亞加力膠、反光漆料及金屬等亮面或通透感強的建材也有同樣效果。

亮面物料或建材加設位置

  • 玄關鞋櫃旁可加一塊鏡，令進屋時有空間延伸的視覺效果，也方便出門時照鏡，一舉兩得。
  • 飯廳也能加設鏡子，令用餐時也能感受到寬敞感，燈光折照同時亦令飯廳更明亮。
  • 衣櫃門板加設反光材質，既可隱藏衣櫃又減少房間壓迫感。
  • 櫃的底邊或頂部收邊用鏡子圍邊，能放大整體空間效果。

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

3.開放式設計

如果家居沒有過多的硬性間隔，視覺能延伸空間感就會變大，因此建議盡可能在所有公共區域也使用開放式或半開放式設計。

建材推介

  • 玻璃趟門：穿透性的玻璃建材，可達到分隔空間的效果，又可以增加室內的時尚設計感。
  • 半身牆：現在不少香港室內設計流行砌半高的牆當作電視背牆，站起來或走動時視覺便不會被阻礙，空間感與實用兼備。
  • 廚房中島或玻璃設計：只要符合法例，把廚房改為開放式配合中島或吧檯，或上方用半開放式玻璃分隔油煙。

4.傢俬選購

以下幾點能助你找到天地牆以外，合適增加空間感的傢俬。

  • 有細腳的傢俬：讓人有種輕盈感覺，如日本及北歐風的傢俱設計既可減少累贅感，又可拉高整個空間的視覺效果。
  • 低矮傢俬：可以營造出天花板拉高的錯覺，站起來時視線所及處便會顯得寬敞。另外選擇淺色、穿透性強、輕盈、柔軟的款式就能大大提升空間感。
  • 多功能傢俬：盡量減少傢俬數量及體積，考慮一物多用，例如茶几連工作桌、可摺疊及收納的椅子。也可考慮直接使用收納櫃作為間隔牆，同時劃分空間。
  • 把大型傢俬化身為牆：面積較大電視櫃、櫥櫃等訂造成櫃面與牆身同色調，務求令它與牆身融為一體，視覺從遠方看過來就會感覺線條順暢，大增舒適感和空間感。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太安樂窩】7種方法助你夏天驅除蚊蟲　一文睇清室內戶外防蚊神器
15:50 2022/05/18
【靚太安樂窩】7種方法助你夏天驅除蚊蟲　一文睇清室內戶外防蚊神器
【靚太安樂窩】5步極簡攻略整理房間不再亂　創造4成留白空間減少亂放機會
17:15 2022/05/20
【靚太安樂窩】5步極簡攻略整理房間不再亂　創造4成留白空間減少亂放機會
【靚太安樂窩】夫婦鍾情用色活潑公寓式風格　兩招解決鑽石型廳＋三角型廚房
15:12 2022/05/24
【靚太安樂窩】夫婦鍾情用色活潑公寓式風格　兩招解決鑽石型廳＋三角型廚房

你可能感興趣

【靚太安樂窩】7種方法助你夏天驅除蚊蟲　一文睇清室內戶外防蚊神器
15:50 2022/05/18
【靚太安樂窩】7種方法助你夏天驅除蚊蟲　一文睇清室內戶外防蚊神器
【靚太安樂窩】5步極簡攻略整理房間不再亂　創造4成留白空間減少亂放機會
17:15 2022/05/20
【靚太安樂窩】5步極簡攻略整理房間不再亂　創造4成留白空間減少亂放機會
【靚太安樂窩】夫婦鍾情用色活潑公寓式風格　兩招解決鑽石型廳＋三角型廚房
15:12 2022/05/24
【靚太安樂窩】夫婦鍾情用色活潑公寓式風格　兩招解決鑽石型廳＋三角型廚房
文具精品 家具 家電 北歐 時尚 建材 家居 電視 家品 設計

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識