【監管無人機】小型無人機令6月1日正式生效　警方提醒消閒或商業用途都須符合要求

▲ 小型無人機令6月1日正式生效，警方提醒消閒或商業用途都須符合要求。（資料圖片）

《小型無人機令》(香港法例第448G章)將於6月1日正式生效，屆時將會規管25公斤以下的小型無人機，不同風險的小型無人機操作會按照小型無人機的重量和其操作風險水平而作出相應的規管要求，包括小型無人機的註冊及標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓與考核、設備、操作規定、保險等。

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此外，《小型無人機令》亦授予權力給民航處處長，保安局局長以及警務處處長，分別就航空安全，保安理由以及公共安全或緊急情況等原因，設立限制飛行區，限制所有小型無人機於該區上空飛行。

警方提醒市民，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。此外，任何人危險操作小型無人機，致使或准許小型無人機危及人或財產，即屬犯法，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款100,000元。

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責任編輯：李榮忠