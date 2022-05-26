【夏天飲食】雪糕含反式脂肪乳化劑影響成長　中醫3招食得健康DIY低糖雪糕【附食譜】

▲ 中醫馬琦傑分享如何食雪糕食得較健康，以及DIY低糖無添加雪糕。

夏日熱辣辣，很多小朋友都愛食雪糕！可是，坊間不少雪糕都是高糖、有很多添加劑，多吃壞肚皮，影響健康。中醫爸爸馬琦傑就跟女兒約法三章，如何食雪糕食得較健康，更DIY低糖無添加雪糕。

包裝雪糕含反式脂肪乳化劑

註冊中醫馬琦傑近日在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享了有關「小朋友是否常常扭食雪糕」及「DIY雪糕」的帖文，他有感女兒長大了加上返學，時常認識了一些新的零食，如朱古力、薄荷雪糕等，可說是「破曬戒」。

有關雪糕，馬醫師表示只要看看包裝雪糕的營養成分表，會發現不少含有反式脂肪、乳化劑等，它們都會影響小朋友日後成長，可能會引發有心血管疾病、高血壓、代謝問題等。

最新影片︰

3招較健康食雪糕

馬琦傑醫師有感作為中醫，一向不建議食又凍又冰的乳劑品，不過零食太多又太靚，女兒又會問為何同學仔食得，她卻不能吃。馬醫師跟太太商量，有感一路禁止女兒接觸零食雪糕不是上策，倒不如讓她自己認識每種食物，不是包裝內的，而是由原料開始，一起DIY較健康的雪糕，以及跟女兒約法三章，跟著以下3招，食雪糕就可以食得較健康。

1. 每星期淺嚐

每星期只可吃1次，每次只可食1個雪糕球，大約50毫升左右，不可和其他糖或蛋糕一起食用，而且食完要飲暖水，因為吸收過多糖分會令小朋友身體發育出現問題。

2. 不可吃外面包裝雪糕

包裝雪糕大多含有反式脂肪及乳化劑，這些成分對身體出現影響。

3. 如有鼻敏感和肚痛不可以食

出現以上症狀，虛寒開始成病，是時候祛寒祛濕，不可加重病情，在食療、熱療、浸腳、按摩做足才可以祛寒祛濕。記得有鼻敏感、濕疹、虛寒狀況，不可食雪糕。

DIY低糖雪糕

中醫爸B用了基本3種材料DIY雪糕，每個口味再加入1種原料，做出4款口味，完全不加乳化劑及反式脂肪，兼且低糖。他直言︰「新鮮的食材永遠最好，家中做永遠無增添加。」

▲ 中醫爸B自製雪糕，女兒食得好滋味。（圖片提供︰中醫爸B - 馬琦傑醫師）

基本材料︰鮮奶油（Whipping Cream）1公升、雲呢拿條或精油、粟粉1茶匙、黃糖3湯匙、龍舌蘭蜜5湯匙

額外材料︰朱古力味加黑朱古力脆粒、曲奇味加原塊曲奇餅、士多啤梨味加入切粒士多啤梨

備註︰以上材料可以做8至9盒約150-180ml雪糕。

想知DIY雪糕做法可點擊圖片

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕