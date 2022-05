【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime

▲ 岑杏賢跟丈夫往溫哥華補度蜜月。

岑杏賢(Jennifer)於2020年11月跟圈外男友張嘉俊(Kelvin)結婚,婚後Jennifer專心相夫教子,做幸福少奶奶。

隨著各國放寬防疫措施,Jennifer跟老公出埠補度蜜月,二人暫時撇下兒子Preston,一星期前飛抵溫哥華旅遊享受二人世界,來一趟慢活深度旅程。

身在加拿大的Jennifer接受TOPick越洋訪問,這位靚媽坦言要跟兒子分開兩星期難免掛念,說:「我們每一日都會FaceTime。」

出埠度蜜月

岑杏賢在昨晚(5月25日)於個人IG分享跟老公的合照,當中她寫道:「Our first honeymoon trip together and the feeling is surreal! Thank you for making this dream come true with you #CouldntBeMoreBlessed」,其大意是指這次是她與丈夫首次蜜月旅行,感覺很夢幻!並感謝與對方一起實現這夢想。

現時身在海外的Jennifer以短訊回覆TOPick,表示約一星期前出發往溫哥華,此行與丈夫前往威士拿,更登上海天纜車欣賞豪灣、斯闊米什河和海岸山脈等。

與兒子天天FaceTime

問到為何揀選溫哥華作為蜜月之旅,Jennifer說:「主要是因為疫情,有其他我想去的地方,但當地暫時航班停飛或者沒直航機,加上溫哥華是老公長大的地方,他可以帶我見一些原本邀請出席婚禮的朋友,但因為疫情問題不能夠飛來港,所以我們最後選擇這個地方。」

Jennifer續說此行跟老公來溫哥華度蜜月,暫時撇下兒子享受二人世界,待兒子長大後,再一家三口去旅行。

不過問Jennifer可會掛念兒子,她說:「一定會掛住,不過Preston有公公婆婆照顧得好好,所以我跟老公都好放心!我跟他們每一日都會FaceTime。」

問到會否趁蜜月之旅努力「造人」,為Preston添一名弟妹,對此Jennifer說:「我們有計劃的,但我跟老公都想等Preston長大一點,然後再生第二個小孩,這就最理想啦。」

廿四孝媽咪

現年33歲的岑杏賢於2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」而入行,起初Jennifer以擔任節目主持為主。至於劇集演出,最為人熟悉是於處境劇《愛.回家之開心速遞》飾演秘書Icy,跟KC(歐瑞偉飾)有感情線。

2020年11月岑杏賢跟圈外男友張嘉俊結婚,婚後不久即造人成功,去年9月Jennifer於IG宣布升呢做媽媽。婚後的岑杏賢為照顧兒子和學習兒童心理學、親子教育範疇的知識,於今年初約滿離開TVB。

