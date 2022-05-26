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【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime

娛樂 15:33 2022/05/26

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岑杏賢跟丈夫往溫哥華補度蜜月。

岑杏賢（Jennifer）於2020年11月跟圈外男友張嘉俊（Kelvin）結婚，婚後Jennifer專心相夫教子，做幸福少奶奶。

隨著各國放寬防疫措施，Jennifer跟老公出埠補度蜜月，二人暫時撇下兒子Preston，一星期前飛抵溫哥華旅遊享受二人世界，來一趟慢活深度旅程。

身在加拿大的Jennifer接受TOPick越洋訪問，這位靚媽坦言要跟兒子分開兩星期難免掛念，說：「我們每一日都會FaceTime。」

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出埠度蜜月

岑杏賢在昨晚（5月25日）於個人IG分享跟老公的合照，當中她寫道：「Our first honeymoon trip together and the feeling is surreal! Thank you for making this dream come true with you #CouldntBeMoreBlessed」，其大意是指這次是她與丈夫首次蜜月旅行，感覺很夢幻！並感謝與對方一起實現這夢想。

現時身在海外的Jennifer以短訊回覆TOPick，表示約一星期前出發往溫哥華，此行與丈夫前往威士拿，更登上海天纜車欣賞豪灣、斯闊米什河和海岸山脈等。

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與兒子天天FaceTime

問到為何揀選溫哥華作為蜜月之旅，Jennifer說：「主要是因為疫情，有其他我想去的地方，但當地暫時航班停飛或者沒直航機，加上溫哥華是老公長大的地方，他可以帶我見一些原本邀請出席婚禮的朋友，但因為疫情問題不能夠飛來港，所以我們最後選擇這個地方。」

Jennifer續說此行跟老公來溫哥華度蜜月，暫時撇下兒子享受二人世界，待兒子長大後，再一家三口去旅行。

不過問Jennifer可會掛念兒子，她說：「一定會掛住，不過Preston有公公婆婆照顧得好好，所以我跟老公都好放心！我跟他們每一日都會FaceTime。」

問到會否趁蜜月之旅努力「造人」，為Preston添一名弟妹，對此Jennifer說：「我們有計劃的，但我跟老公都想等Preston長大一點，然後再生第二個小孩，這就最理想啦。」

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  • （取自instagram） '

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廿四孝媽咪

現年33歲的岑杏賢於2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」而入行，起初Jennifer以擔任節目主持為主。至於劇集演出，最為人熟悉是於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演秘書Icy，跟KC（歐瑞偉飾）有感情線。

2020年11月岑杏賢跟圈外男友張嘉俊結婚，婚後不久即造人成功，去年9月Jennifer於IG宣布升呢做媽媽。婚後的岑杏賢為照顧兒子和學習兒童心理學、親子教育範疇的知識，於今年初約滿離開TVB。

記者：游艾維

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