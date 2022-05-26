【墜落】與Rapper Novel Fergus合作新歌　陳柏宇拍短片自編自導自演

▲ 陳柏宇（Jason）與本地獨立音樂Rapper Novel Fergus合作新歌《墜落》。（大會提供）

陳柏宇（Jason）最近馬不停蹄為新歌《墜落》宣傳，雖然忙得不可開交，但他仍滿腦子鬼主意，甚至導演癮發作，繼去年演唱會宣傳後，

又再自編自導自演搞笑短片，力谷新歌。

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Jason首度與本地獨立音樂Rapper Novel Fergus合作新歌《墜落》，歌曲結合Rock與Hip Hop元素，提倡一個面對世界突變的取態：當習以為常的生活與信仰突然被無常侵蝕，形成了極差的局面時，很多人或會覺得自己被逼入窮途末路，走不出困局。

不過《墜落》則鼓勵樂迷放膽迎接那突如其來的「下墜」突變，不過最近Jason宣傳新歌時，曾試過將歌名講成「墮落」也懵然不知，結果弄了不少笑料，但他毫不介意這樣的出錯，甚至想到要自編自導自演，拍攝一條搞笑片，自嘲一番。

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短片講述Jason跟製作團隊度橋拍宣傳片，更不斷講錯歌名，製作團隊一度要糾正Jason，但他卻力指對方不對，結果大家細聽歌曲，始發現就連歌詞也是唱出「墮落」，令人百思不得其解。

Jason這次自嘲得很盡，不但將笑料拍成短片，他更特地到錄音室重新錄唱，將「墜落」刻意唱成「墮落」，可謂誠意十足。

其實在這次的短片中，Jason不只自嘲得很盡，就連炮製笑料也去得很盡。片中他向製作團隊力Sell自己的構思，務求拍出有噱頭又笑料十足的短片，為求達到目的，甚至脫下牛仔褲露出雙腿，尺度之大，絕對遠勝他過往的任何一個MV。