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【日本開關】日本擬下月恢復接待外國遊客　據報香港或入「藍色名單」

社會 13:08 2022/05/26

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(ISTOCK圖片))

日本前日（24日）為開關展開第一步，率先讓已接種認可疫苗的4國旅客小包團入境，今日（26日）日本傳媒報導，當局計劃下月進一步放寬入境限制，最快今日下午公布詳情 。

日本傳媒報道指，當局計劃將每日入境人數上限，提高1倍至2萬人，當中會撥出一定配額予觀光旅客，當局正敲定具體細節，考慮防疫需要，或會優先開放予旅行團遊客，以方便管理。

另外，有傳媒引述消息指，日本正考慮將香港列入「藍色名單」，甚至豁免檢測及檢疫，並視香港為重要市場。不過若日本拒絕承認科興疫苗及香港維持目前的檢疫要求，即使香港獲列入名單，作用亦不大。

日本近日試行讓美國、澳洲、泰國及新加坡合資格旅客，以小包團形式入境，首個來自美國的小包團前日（24日）抵達東京，7名旅客分兩團到長野縣及岐阜縣等地觀光，稍後亦會有15個來自美國、澳洲、新加坡及泰國的小包團入境，但每團人數都不超過4人。

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責任編輯：余思嵐

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