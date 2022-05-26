【小一叩門】小一放榜家長叩門面試攻略　升學顧問公開11條常見面試題目【內附叩門備忘】

▲ 學童面對升小銜接，在學習及社交上也是一項新挑戰。（資料圖片）

今年的小一派位將於6月1至2日公布，並將透過郵政速遞派送小一註冊證。不少家長已積極部署，要是未能獲派心儀小學，便立即帶仔女叩門。傳統名牌官津小學亦會藉此機會揀選學生，到底孩子在叩門前有甚麼要準備？

Elite教育中心創辦人Claudia稱，家長在統一派位後，覺得被派的學校未如理想，都會向心儀學校叩門遞交申請表。但要留意部分熱門學校會只考慮111的學生，即在自行分配學位、統一派位甲乙部均選該校作第一志願。這類學校叩門人數往往過千，在競爭激烈的情況下，學校會較看重家長的誠意。因此，家長不妨先致電學校，或到網上了解資訊，看看學校是否只考慮111，以免浪費時間。

▲ 熱門及受歡的學校每年放榜後叩門者眾。（資料圖片）

此外，家長可留意學校可提供的小一叩門位數目，學校通常每班可酌情多收一名學生（叩門位）及每班一個重讀位；部分傳統名校則獲教育局准許，叩門可收小一總人數10%，再加每班一個重讀位。例如某傳統名校有4班小一，每班30人，即小一全級最多提供16個叩門位。「雖然學校不一定開放所有學位，但班數多機會自然較大。要注意小一叩門不受校網限制，但除了以個人喜好、學額數量為依據外，校網內的競爭程度，也是其中一個重要的考慮因素。」

她表示，雖然直資和私校的收生程序已完成，但仍是有叩門的可能，因為不少家長會報多間私校「買保險」，所以在大抽獎塵埃落定後，仍會有學生因被其他學校取錄而放棄學位，所以不妨一試向心儀的直資或私校查詢。

自薦信要真誠

Claudia提醒，所有參加統一派位的申請人均可獲分配到一個學位，即使派位結果不理想，家長亦應先往派位學校註冊，否則教育局會假設家長自動放棄學位。「叩門位的結果一般會在面試後的一至兩個星期內公布，屆時家長可前往原先獲派的學校取回小一註冊證，取消獲派的學位便可以。」

她指出，6月初放榜後和9月開學後首周，均是叩門的理想時間。

但6月機會遠高於9月。家長可在放榜前1至2日交信，因放榜當天會有大量申請信湧到，校方要待放榜後才能確定小一叩門額，過早叩門，校方未必會處理，故幫助不大。

在叩門前，家長都會為子女準備自薦信。

自薦信需獨特而不造作，信中要展示孩子最有說服力的一面，所提及的優點也必須有公信力，謹記內容勿千篇一律。若能手寫更突顯誠意，要是孩子已能靈活用筆，信中可加一幅畫，讓孩子自行創作，可能會突圍而出。

▲ 在放榜後部分直資和私校小學或會有叩門的可能。（資料圖片）

預習面試流程

小一叩門也是官津學校揀選成績優異學生的機會，故面試時多會問及中英數學科問題，要是孩子有獨特才能如朗誦、普通話或英文說故事、舞蹈、唸詩、唱歌等，學校也可能請孩子即席演示。家長可預先幫助子女預習面試流程，角色扮演答問環節，提醒坐姿、眼神交流和禮貌等。

部分學校會同時面見家長，因此家長也要作好準備，如了解學校的教學方向、希望子女入讀的原因、對學校的期望及學校的辦學理念等。

即使叩門結果未如理想，家長在暑假開始前仍可向較次選的學校叩門。她鼓勵家長不要放棄︰

因在小二仍有另一機會。雖然官津學校沒有權力選擇小一學生，但可自行收取小二插班生，加上小一成績有助了解學生能力，故近年學校愈來愈重視小二收生。不少學校在約四、五月，便在網頁上載小二收生表格，家長可留意心儀學校的網頁資料，或致電學校查詢。

面見家長常見題目

1.簡單介紹你的孩子 。

2.為何為子女選擇這所學校？你還有申請其他學校？

3.對學校的期望？

4.你知道學校的辦學理念嗎？

5.你對子女現在和將來有甚麼期望？

6.請講述你對子女的教育理念。

7.如何培育子女品德或操行？

8.怎樣為子女安排生活時間表？

9.你希望學校怎麼教育你的子女？

10.你怎樣培養孩子的閱讀興趣？

11.你會用甚麼方法訓練子女自動自覺做家課？

叩門前Checklist（如學校不收個人檔案）

1.叩門信

2.填妥的報名表

3.神父/牧師/幼稚園校長及興趣班導師的推薦信（如有）

4.出世紙或獲准留港證明文件副本

5.證件相3張

6.幼稚園成績表副本

7.領洗紙副本

8.小一註冊證副本

9.小一自行排位及統一排位申請表家長存根副本

10.家長或監護人的身份證副本，

11.各類獎狀或證書的副本

12.附已貼上郵票的回郵信封

記者︰李越樺