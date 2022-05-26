【網絡熱話】「返工就似壽司」廣傳有管理哲學？　黃傑龍都轉發

▲ 「返工就似壽司」廣傳有管理哲學？（iStock圖片）

在職場上，上司與下屬的關係千百種，有上司會喜歡高壓管治，有些卻願懷柔，在社交平台專頁「茶煲辦公室 Trouble Office」就以壽司作比喻，「返工就似壽司，做下層時，覺得上面多嚿魚；做上層時，覺得下面成舊飯。」，生動有趣的比喻吸引逾3千人讚好，有500多則的分享。

▲ （社交平台專頁「茶煲辦公室 Trouble Office」）

敍福樓集團主席黃傑龍則有轉發，更指道德經中的「治大國如烹小鮮」，其實老子指的為壽司，稱是管理學的「終極真理」，「基層覺得高層多舊魚，高層覺得基層一舊飯。 其實Together we are good, 係一件命運共同體。」

有不少網民都表示比喻貼切，更有網民發揮創意指，「Wasabi 作為中層，有苦自己知」，笑指「有種同事似豉油，有人鍾意點你，有人鍾意攪埋啲難噎嘢（wasabi）先點你。」

精選網民留言：

一個字：『絕』

真係形容得好貼地啊

重點都未講，無論上層定下層，都係要被人食

只有拎錢出來果個，無論乜情況都係食硬佢地

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記者：李榮忠